Jorge Javier Vázquez rompe el protocolo de ‘Supervivientes 2021’ y hace algo por primera vez en la final

La primera final de Supervivientes 2021 ha estado llena de sorpresas. Para empezar, Jorge Javier Vázquez confirmaba que será el viernes cuando conozcamos el nombre de esta edición, la más larga de la historia de este formato en todo el mundo. Y no será él quien dé el nombre del ganador sino su compañero Carlos Sobera.

La segunda gran sorpresa ha sido conocer el desenlace entre el duelo que de Olga Moreno y Tom Brusse que se saldaba con la expulsión del francés que sufrió un ataque de ansiedad antes de conocer la decisión de la audiencia.

Hemos visto reencuentros con familiares, nuevo juego de líder, últimas nominaciones y, sobre todo, muchas emociones que han mantenido a todos los finalistas en alerta durante todo el programa. Y un programa así no podía más que acabar con un acontecimiento inédito.

La primera vez de Jorge Javier

Hasta ahora, los finalistas del programa no se encontraban con Jorge Javier hasta el último día. En esta ocasión, el presentador se ha saltado el protocolo. No estará el viernes en la gala final y no ha querido pasar la oportunidad de encontrarse con los concursantes.

Mientras salía de plató anunciaba a los finalistas que tenía una sorpresa para ellos. "Es inmensa. Es una sorpresa tremenda, increíble, la verdad es que nunca lo he hecho, en ninguna de las ediciones", les iba anunciando.

Y les dejaba con la boca abierta cuando le veían aparecer en la improvisada palapa. "Muchísimas gracias por el concurso que nos habéis dado. Muchísimas felicidades por llegar aquí, qué momentos más complicados, no os envidio nada porque supongo que tenéis que estar super nerviosos”, les decía.

Explicaciones

Les explicaba que el viernes no podría estar con ellos por culpa de sus compromisos teatrales. “Va a ser muy raro”, decían los concursantes que no acaban de creérselo.

“Tengo unos compromisos teatrales en Barcelona con anterioridad. Os veré desde casa, pero quería veros de cerca. Muchísimas felicidades. Ha sido un placer poder trabajar con vosotros. Os veré desde casa, desde Barcelona, un beso muy fuerte. Cualquiera es un potentísimo ganador de Supervivientes 2021”, les decía como despedida.

El viernes sabremos cuál de ellos se lleva los 200.000 euros del premio y se proclama ganador de esta edición. Olga Moreno, Melyssa Pinto, Lola Mencía o Gianmarco Onestini. Cualquiera de ellos podría vivir su gran noche.