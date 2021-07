Tu Cara Me Suena 9 se pone en marcha confirmando sus 3 sorprendentes primeros participantes

Loles León, Los Morancos y Agoney son los tres primeros artistas confirmados por Antena 3 y Gestmusic para la novena edición del programa Tu Cara Me Suena según recogen Bluper, Yotele o El Confidencial Digital. Son los tres primeros fichajes para un talent show que de momento no tiene fecha prevista de emisión pero que promete convertirse en un éxito de audiencia de los viernes como viene siendo habitual hasta la fecha.

La última incorporación ha sido la de la actriz Loles León, a quién estamos pudiendo ver en las últimas temporadas de La que se avecina. No será la primera vez de la intérprete en uno de los programas televisivos de máxima audiencia después de participar en espacios como Masterchef Celebrity o Ven a Cenar Conmigo Gourmet Edition.

Pero ahora no tendrá que demostrar su talento culinario sino su talento vocal e intepretativo. De lo segundo ya la hemos podido disfrutar en muy diferentes papeles por lo que meterse en la piel de otros artistas no será difícil. Sobre su talento musical también hemos tenido algunas pequeñas píldoras ya que Loles León ha cantado ocasionalmente como en el single Qué ganas tengo. Ganas y esfuerzo no le van a faltar.

Sobre Los Morancos no se puede decir nada diferente. Sus parodias en su canal oficial de Youtube versionando canciones de artistas muy diferentes han obtenido millones de reproducciones. Una situación que seguro les va a servir para garantizar el espectáculo en los programas de Tu Cara Me Suena para conquistar al público y al jurado del programa.

¿Qué sería capaz de hacer @RoiMendez para ser concursante de la próxima edición de 'Tu cara me suena'? 😂👉 https://t.co/jBi0vnHl8X — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) June 29, 2021

Jorge y César Cadaval fueron los primeros en ser anunciados y su particular sentido del humor será una de las grandes bazas del programa en esta temporada. La gran duda es si pasarán por el clonador como dúo y sólo cantarán temas de artistas a 2 o participarán por separado.

Buenos mimbres llevará también a Tu Cara Me Suena 9 otro de los fichajes anunciados: Agoney. Tras su paso por Operación Triunfo 2017, lo de versionar a otros artistas metiéndose en su piel lo tiene más que asimilado. Será la tercera edición consecutiva que un concursante de OT participe en el talent show tras Lola Índigo y Nerea Rodríguez.

Y en el jurado, aún no confirmado (pero seguro que previsible), estará también una ex compañera de Academia: Chenoa.