CNCO debuta como cuarteto en Toa la noche

CNCO ha arrancado su nueva etapa como cuarteto. Tras la marcha de Joel Pimentel el pasado 15 de mayo, Christopher Velez, Erick Brian Colon, Richard Camacho y Zabdiel de Jesus han decidido seguir adelante con el grupo y acaban de presentar la primera canción que firman siendo una boyband de cuatro miembros.

Toa la noche es el tema que sirve como adelanto de su nueva aventura musical. Un proyecto que están preparando bajo el sello La Base en Puerto Rico, una compañía propiedad del popular Wisin, y junto al dúo de productores de Los Legendarios.

En una entrevista con Billboard Richard explicó que viajaron a Puerto Rico para "intentar encontrar lo que queríamos hacer exactamente, cómo queríamos sonar y lo que estábamos buscando en realidad. Probamos a ver cómo sonaríamos siendo cuatro en una canción y fue genial esperimentar con diferentes canciones y diferentes sonidos".

Los miembros de CNCO aseguran que en este proyecto están intentando crecer y demostrar a sus fans que tienen sus propios estilos musicales para que les conozcan mejor. Y de momento Toa la noche es la primera canción que lanzan con el objetivo de "llevar alegría y positividad a la gente".

CNCO no son ajenos a la pandemia mundial que está sacudiendo todo el planeta. De hecho han tenido que modificar sus planes de gira. Pero sus fans les han brindado todo su apoyo y su paciencia hasta que por fin puedan regresar al escenario. "Nos está volviendo locos no poder salir de gira y ver a nuestros fans. Llevamos tanto tiempo que no podemos esperar más para salir a la carretera" explica la formación durante la citada entrevista.

De momento no hay fecha de lanzamiento ni título para su nuevo álbum de estudio que supondrá el debut discográfico de CNCO como cuarteto. En agosto tienen confirmadas algunas actuaciones en clubes en Estados Unidos y quizá para entonces podamos descubrir más detalles sobre lo que está por venir en la carrera de esta banda.