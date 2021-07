Isa Pantoja se derrumba en ‘La última cena’ cuando habla de la relación con su madre

Este jueves se ha estrenado la nueva temporada de La última cena en Telecinco y una de las parejas que participaba era la formada por Isa Pantoja y Asraf Beno. Sobre todo, ella ha estado nerviosa durante toda su participación en el programa. El mercado, la presión para cocinar, el encuentro con Sylvia Pantoja o la ausencia de su madre han hecho que no sea fácil para ella.

Asraf Beno ha podido pedirle consejo a su madre para cocinar, algo que para su chica era impensable. “A mi madre le hubiera encantado, si la cosa estuviera bien, hablar conmigo”, le aseguraba a Paz Padilla sin poder contener la emoción.

Finalmente se ha derrumbado. “Me decían si quería llamar a alguien y no tenía a nadie a quien llamar. Dulce no sabe cocinar, entonces no la puedo llamar”, explicaba. Y Paz, visto el mal momento que estaba pasando, ha insistido en el tema.

“Me has dicho que si mi madre me ha enseñado a cocinar y le hubiera encantado… si estuviera la cosa bien, le hubiera encantado hablar conmigo, creo yo”, decía Isa ya con lágrimas al borde de los ojos por mucho que aseguraba que “que no quiero ponerme a llorar aquí”.

Su chico intentaba quitar hierro al asunto asegurando que influía la presión del concurso. “No, es que como me ha dicho eso de que me hubiera gustado hablar con mi madre, pues es verdad, lo que pasa es que no…”, le corregía a su chico.

Cuestión de tiempo

“No me va a coger el teléfono Paz”, le decía a la presentadora cuando le insistía sobre una llamada para pedir consejo a su madre. Algo que no entendía porque, en esta ocasión, ella no ha tenido ningún problema con su madre. “Nada, esta vez nada”, confirmaba.

“Está la cosa mal, en realidad no es una cosa mía, es de mi hermano, pero bueno… me afecta. Mi madre cuando se enfada, se enfada con todos y también se enfada conmigo, pero bueno, yo no le hecho nada, tengo la conciencia tranquila y por eso no me afecta en mi día a día, porque sé que, con ella, no le hecho nada. No es como otras veces que, a lo mejor, ha habido malos entendidos y tenía que llamar y decirle ‘perdona’. Pero ahora no ha pasado nada y es dejar pasar el tiempo y ya está”, explicaba sobre esa ausencia de contacto con su madre.

“Me emociona porque sé que estas cosas le gustan, la cocina. Ella a lo mejor de ceviche no entiende, pero sí que me hubiera dado algún consejo con las tartas o algo, y me da pena porque no está… bueno, no está, no me coge el teléfono”, volvía a repetir.

Isa siempre ha intentado disculpar a su madre y, en esta ocasión, no iba a ser diferente. “No le puedo exigir a mi madre que actúe normal cuando ella no está bien, a una persona que le pasa todo lo que le ha pasado, no puede estar bien”, explicaba.

Recuerdos del pasado

No ha sido el único momento en el que se ha emocionado. Pepi Valladares ha querido dejar constancia de la buena relación que hay entre ellas compartiendo las cartas que le escribía Isa durante su infancia. Además, le ha dejado un bonito recuerdo del pasado, de su primera comunión.

"Para mí es súper emocionante porque mi infancia ha sido muy feliz y la comunión fue para mí algo muy especial, estaba viviendo en Marbella, era una época muy buena para mí, estaba Julián que siempre se ha portado muy bien conmigo... Me emociono por la situación", explicaba la concursante.

Está claro que ha sido un programa lleno de emociones para la hija de Isabel Pantoja.