Fiama y Ferre, los primeros inquilinos de ‘Solos on the beach’ que ya han recibido una visita muy musical

Esta misma semana Solos sacaba del pisito a Julen e Inma que daban positivo en coronavirus y Mediaset anunciaba nuevo formato, Solos on the beach, que viene a ser lo mismo, pero con un poco de arena en el suelo que sirve de excusa para ver a los inquilinos en bañador todo el día.

Los primeros en estrenar esta convivencia son Fiama y Ferre, dos viejos conocidos de distintos realitys de Mediaset con caracteres muy fuertes y con largos historiales de conquistas delante de las cámaras.

La primera en entrar era la argentina que quedaba inquieta con tanta arena en el suelo y que aseguraba que era más grande de lo que parece por la tele. Ya lo ha bautizado como “el pisito de Supervivientes”.

Unas condiciones poco favorables

Me han hablado muy bien de ti”, le decía Fiama a su nuevo compañero de piso nada más encontrarse. Él quería saber quiénes le habían hablado de él. “Gente que tenemos en común, de empresas que me han dicho ‘pues con este chaval te llevarías bien’, así que, ni tan mal que me haya tocado contigo”, explicaba ella que aseguraba que cuando salió de La isla de las tentaciones, como es amigo de Julián, le llegaron referencias.

“Te lo vas a pasar bien Fiama”, le aseguraba Ferre. Eso se lo ha dicho porque todavía no sabían las condiciones en las que van a tener que convivir. La vecina les ha informado de que van a tener unas vacaciones atípicas, sin ducha, sin cocina, sin cama extra grande y sin sus pertenencias. Empieza la cosa complicada. Ahora que acaba Supervivientes tenemos el sucedáneo urbano con este nuevo formato.

¿Quién no se ha llevado una gran decepción cuando ha llegado a la "casita cerca de la playa" que alquiló para verano? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣



A Ferre y a Fiama les acaba de pasar https://t.co/SYy5yTT8e3 #SolosOnTheBeach pic.twitter.com/yxMgaedgkY — Solos (@solosmitele) July 22, 2021

Primera visita

Claro que no todo va a ser malo que ya han recibido su primera visita, la de Luitingo y Riky Rivera, los artistas que están detrás de la banda sonora original de Operación Camarón. Han dado a la pareja la bienvenida a esta nueva aventura con Chico perfecto, el tema central de la película dirigida por Carlos Therón.

Ya hemos visto a la pareja hablar de sus ex, de su paso por realities como Mujeres, hombres y viceversa o La isla de las tentaciones o de fantasías sexuales por cumplir. Y eso que la cosa no ha hecho más que empezar. En MiTele Plus podremos ver qué tal le va a la pareja.