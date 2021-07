Danny Romero: “Balvin llevó el reguetón a nivel moda, puso la guinda para que fuera un género pop”

Danny Romero acaba de lanzar, Aunque lloraré, una colaboración con Abraham Mateo que abre una nueva etapa junto a Universal Music. Un nuevo camino en búsqueda de nuevos sonidos con la intención de llegar a todo tipo de público. Eso sí, sin perder su esencia de baile, que por algo se ha recorrido todas las discotecas de España en casi una década que lleva en la industria.

En estos casi diez años la industria ha vivido una gran evolución que han cambiado la forma de consumir música y las estrategias de las discográficas y artistas. Y aunque él ahora intenta acercarse un poco más al pop, reconoce que el género urbano es el que impera.

De todos estos cambios y de quién es el gurú del género hemos hablado con él.

Tienes solo 26 años, pero una trayectoria muy larga. De hecho, sacaste tu primer single en 2012 donde el boom del urban latino no es el de ahora, ¿cómo has visto esta evolución?

Ha sido muy loco. Desde el 2015 fue cuando empezó a cambiar la cosa. Desde el 2012 al 2015 t3níamos el grupito nosotros, sólo éramos nosotros y nadie se atrevía y llegó un momento en el que las plataformas digitales se hicieron fuertes y empezaron a salir artistas hasta debajo de las piedras. Niños que se atrevían y lo hacían muy bien. Y cuando entró el trap, ahí ya cambió todo.

Tú lo has dicho, al principio erais unos pocos, tú eras uno de esos pioneros, ¿crees que se te ha reconocido?

Creo que se me ha reconocido más en la calle que en la industria y que los artistas en general. La gente me viene y me dice, ‘oye, yo es que mi adolescencia eres tú’ o ‘cuando salía de fiesta las canciones que sonaban eran tus canciones’, ese tipo de cosas. La generación Tuenti. Las personas de a pie me han dicho eso y para mí es un orgullo. Obviamente me gustaría que se me reconociera dentro de la industria, pero tampoco tengo ningún problema. Creo que soy de los pocos que se quedaron y eso es muy complicado, sigo al pie del cañón y es más complicado porque hay más competencia y sigo ahí.

Trabajaste con gente como Maluma, Becky G o J Balvin cuando no eran los que son ahora. ¿Has vuelto a hablar con alguno de ellos?

No, no, no… son colaboraciones cerradas por compañías y cuando he estado independiente ha sido un trato más personal con las colaboraciones que he hecho y me he sentido más a gusto porque al final conoces a las personas y conoces qué es lo que quieren hacer. Cuando son colaboraciones cerradas y forzadas es más complicado llegar a ese trato. A Becky sí la conocí en persona y super simpática conmigo y tengo buen recuerdo.

A Maluma, no lo conocí prácticamente. Sólo lo conocí en Barcelona, cuando fui a actuar como telonero en su concierto cuando vino la primera vez, en plan ‘hermano, ¿qué tal?’ y ya.

¿Entiendes que hayan llegado al punto en el que están ahora?

Sí, es obvio. Cuando yo empecé a hacer las canciones con ellos ya sabían que eran un producto que iba a explotar. Ya estaban a punto de explotar. Lo de Maluma fue tres meses antes de que sacara Borro cassette y Becky fue también como dos o tres meses antes de sacar Mayores. Fue como, van a explotar en cero coma.

Aquellas colaboraciones llegaron quizás un poco pronto.

Sí, y fue por casualidad. Lo de Becky fue que ella vino para España a hacer promoción y estuvo en Sony, que yo por aquella época estaba en Sony, escuchó en las oficinas la canción original, la escuchó y quería grabarla y cuando se volvió para Los Ángeles la grabó y cuando me la mandaron dije ‘espérate, ¿y esto?’.

¿Cuál sería para ti, ahora mismo, el artista urbano por excelencia?

Ahora está muy fuerte Rauw (Alejandro) por todo lo que ha hecho con Todo de ti que se ha vuelto muy viral, pero Daddy sigue estando en el top y Balvin llevó el reguetón a nivel moda, a ser un género cool y eso es muy complicado. Balvin puso la guinda para que fuera un género pop. Daddy y Balvin para mí.