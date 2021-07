Kiko Rivera comparte una emotiva reflexión sobre su infancia que no quiere que tengan sus hijos

Este año ha sido complicado para Kiko Rivera y no sólo por los tiempos que estamos viviendo, sino por su especial culebrón familiar que le ha separado totalmente de su madre, Isabel Pantoja, a la que, en tiempos pasados, defendía y apoyaba con fe ciega.

Una situación que, al margen de todo, tiene que afectar en lo personal y hacer pensar mucho. Kiko ha querido compartir una de sus últimas reflexiones sobre esta situación y se ha puesto en modo nostálgico.

“37 años en el ojo del huracán, a veces para bien, a veces para mal😁 Yo no elegí ser conocido simplemente me tocó, siempre observado y siempre vigilado👀 Me ha dado muchas cosas, pero también me las ha quitado😬😑 He sido feliz? Sí. Aunque me faltase más amor que juguetes, sí.😗”, escribía junto a una imagen suya de recién nacido.

Unas palabras duras con pulla hacia su madre y esas ausencias cuando era un niño. “Hoy en día mi vida ha cambiado mucho (ya sabéis todos por qué) y me sigue costando asimilar muchas cosas, pero como todas las heridas, esta también sana”, añadía un poco más positivo.

Es una situación como la suya es fácil entrar en una montaña rusa de emociones. “Quiero deciros con esto que, aunque tenga días grises y tristes, que los tengo, hoy, solo por hoy, quiero volver a ser ese niño que estaba con sus padres y familia, y aunque no recuerde o no supiese lo que la vida me tenía preparado, era muy feliz❤️”, recuerda sobre aquella infancia.

Un lapsus de nostalgia de un hijo que, a la fuerza, tiene que echar de menos a su madre. Pero que ha asumido que ahora tienen que estar separados.

Pensando en sus hijos

Una reflexión que le ha llevado hasta sus hijos. No quiere que ellos, en un futuro tengan el mismo pensamiento: “La vida continua familia virtual, y ahora soy yo el que no debo permitir que mis hijos piensen como yo pienso hoy en día❤️ Os quiero mucho! (Posdata ...no es mi cumpleaños)”.

Y sí, la posdata era necesaria porque han sido muchos los que han pensado que era una de esas reflexiones típicas que hace uno cuando está celebrando un nuevo año en su vida.

Y aunque muchos le han mandado ánimos por sus palabras, otros tanto le han lanzado críticas por el trato que le está dando a su madre o por el tipo de vida que él ha llevado aun siendo padre.