El polígrafo de Marta López y la verdad sobre el veto de Rocío Flores a Belén Rodríguez en ‘Supervivientes’

Supervivientes 2021 ha llegado a su fin, pero la victoria de Olga Moreno todavía va a dar mucho que hablar y es que la mujer de Antonio David Flores tiene al público dividido. Desde que se alzara como ganadora del reality, no han cesado las críticas sobre todo lo acontecido con ella en el concurso y la palabra tongo ha sido de las más escuchadas en los últimos días.

Este sábado, en el Deluxe, Belén Rodríguez y Marta López, una detractora y otra gran defensora de Olga, se han visto las caras y han protagonizado un tenso encuentro en el que ninguna ha dado su brazo a torcer.

Belén Rodríguez le ha echado en cara a Marta la férrea defensa que ha hecho de su compañera y la ha tachado de oportunista, porque defiende la idea de que ese posicionamiento le ha venido muy bien para ganar más dinero. Algo a lo que Marta ha contestado señalando que Belén lleva años hablando de Rocío Carrasco en platós.

"He dejado cuatro trabajos por el tema de Rocío Carrasco, cuando no he estado a gusto en un programa me he ido. Todos sabéis el coste personal y profesional que ha tenido para mí este tema. Para mí lo importante no es trabajar ni el dinero, para mí es acostarme tranquila todas las noches. Yo no soy tan arrastrada como tú", le reprochaba Belén ya desbordada por los ataques.

Amigas de reality

Marta sigue defendiendo su amistad no interesada con Olga. “Hemos pasado juntas 40 días, pero nos hemos contado muchas cosas y yo he sentido algo muy especial, como cuando te enamoras, pero en amistad", admitía.

Un tema sensible es el que se refiere al hecho de que Belén Rodríguez comenzara como colaboradora de reality, con sus ataques constantes a Olga Moreno, que, de un día para otro, desapareció de los debates.

Algunos han achacado esta ausencia a un supuesto veto de Rocío Flores. Y es que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco parece la directora del programa que decide lo que ocurre o no ocurre en el programa. Jorge Javier Vázquez ya desmintió en directo que si no iba a presentar la gala final de esta edición no era por un veto de ella sino por otros compromisos profesionales adquiridos con anterioridad.

El polígrafo habla

"¿Te consta que Belén Rodríguez no ha vuelto al plató de Supervivientes porque así lo ha pedido Rocío Flores?", le preguntaba Conchita a Marta López en el polígrafo al que se sometió el sábado por la noche. La respuesta fue negativa, pero Conchita aseguró que mentía.

“A mí no me consta. Yo he hablado con la niña, con Rocío, me ha dicho que todo lo contrario y he hablado con más personas y a mí me han dicho que no”, explicaba Marta. Ella ha querido compartir su hipótesis de la ausencia de Belén en los platós: “Según lo que yo creo, es que, según van saliendo concursantes, van quitando colaboradores, y cada día han ido menos”.

"A mí me dejaron de llamar para ir a plató de un día para otro y nadie me dio una explicación", aseguraba Belén Rodríguez que no dejaba de repetir que Rocío Flores lo había pedido incluso públicamente.

Lo que ha dejado claro este encuentro es que la amistad de Marta López y Belén Rodríguez parece irreconciliable.