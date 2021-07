Olga Moreno gana ‘Supervivientes 2021’ junto a sus hijastros, con David Flores en televisión por primera vez

Ha sido una edición -demasiado- larga, pero por fin se ha puesto el broche final a Supervivientes 2021. La segunda parte de la final que ha orquestado Telecinco dividía a Gianmarco, Melyssa y Olga Moreno, después de que Lola perdiese contra esta última al inicio del programa y quedase automáticamente eliminada. En un combate a tres, parecía que todo era posible y que cualquiera se podía hacer con la gran victoria de la edición.

Pero no ha sido un programa fácil. Poco tiempo después de que la final quedase resumida a tres concursantes, un juego de habilidad y rapidez mental eliminaba a Olga Moreno por no llegar a la misma velocidad que sus compañeros, teniéndose que enfrentar de nuevo al televoto. Melyssa, condenada a lo mismo por no resistir ni un minuto en la prueba de apnea, se enfrentaba cara a cara con la que ha sido su gran amiga durante la edición.

El televoto, sin embargo, acababa dándole la victoria a Moreno de nuevo. Con Melyssa como tercera finalista, el combate final a decisión del público dejaba en tensión más de tres meses de incertidumbre y polémicas… Hasta que Carlos Sobera pronunciaba su nombre. Así, Olga Moreno quedaba como la ganadora de Supervivientes 2021:

Entre gritos y aplausos, era Jorge Pérez -ganador de Supervivientes 2020- el encargado de entregarle el cheque por 200.000€ correspondientes por su victoria. Aunque la celebración le ha impedido hacérselo llegar, ya que contaba con una visita muy especial.

La visita de los hijastros para la celebración

Cuando los tres finalistas han llegado por primera vez a plató, todos tenían familiares esperándolos. Lola tenía a sus padres y a Palito -que ha pedido ir a saludarla después de la gran amistad que han forjado-. Melyssa, sus padres y su nuevo novio Sergi Castro; y Gianmarco, sus padres. Olga, por su parte, era recibida por Ana Luque y Rocío Flores… Aunque tras la victoria ha tenido otra visita en plató.

Cuando el plató se llenaba de música y aplausos, una cámara seguía de cerca a un nuevo integrante para la celebración del momento. Se trataba de David Flores, que nunca antes había aparecido en un plató televisión.

Después de que sus otros apoyos en plató se fundieran en un gran abrazo, el hijo de Antonio David Flores le ha dedicado unas palabras a su madrastra. Carlos Sobera no ha querido perder ocasión de captar el momento y le ha acercado el micrófono, escuchándose el siguiente mensaje: "Eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida, ¿vale? Se llama Olga Moreno Obrero la mejor del mundo entero. Ya está", decía antes de seguir abrazándose.

Finalmente, Jorge Pérez le hacía entrega definitiva de su cheque y se cerraba oficialmente la edición más larga de la historia del reality. Tras tres meses, la aventura de los Supervivientes ya ha acabado.