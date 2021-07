Nela, la madre de Melyssa Pinto miente en el Polideluxe sobre las filtraciones en ‘Supervivientes 2021’

El pasado viernes pudimos conocer el desenlace de Supervivientes 2021. Olga Moreno se hacía con el premio de 200.000 tras ganar una edición que no ha estado exenta de polémicas con ella como protagonista de muchos. ¿Sabía lo que estaba sucediendo en España con el documental de Rocío Carrasco?

Puede que lo desvele en el programa que le va a dedicar Telecinco este miércoles, pero lo cierto es que se ha hablado mucho de las supuestas filtraciones de los familiares entre los concursantes.

La primera acusada fue Sandra Pica. Tras ir a Honduras para romper con Tom, hubo cambios en los comportamientos de los supervivientes que hizo sospechar que había hablado más de la cuenta. Además, las conversaciones ante el palafito dejaron pistas sobre el hecho de que alguien había hablado más de la cuenta.

Sandra lo negó por activa y por pasiva, pero parecía difícil creerla. Pero, ¿hubo más familiares que se fueron de la lengua? Parece uno de los grandes misterios de esta edición que puede que cambie las reglas de las visitas en próximas ediciones.

Nela, miente

Otra de las familiares que se pasó por Honduras fue la madre de Melyssa Pinto. Nela se ha convertido en otro de los rostros más reconocibles de esta edición. La portuguesa, hasta llegó a cortarse el pelo para ayudar a su hija a conseguir una recompensa.

Y en la final, fue la que dejó caer que había problemas en la votación que impedían que la gente apoyara a su hija. Algo que a Carlos Sobera le obligó a dar explicaciones.

Este fin de semana se ha pasado por el Deluxe y se ha sometido al polígrafo de Conchita y no todo lo que dice es verdad, según la especialista.

“¿Filtraste información del exterior durante tu visita a los Cayos Cochinos?”, le ha preguntado María Patiño. Ella ha contestado que no. “Al poli no se le engaña y Nela miente”, aseguraba Conchita.

“No he mentido y la Conchita lo sabe. Antes de las conversaciones le dije que pudiera ser que saliera mentira alguna pregunta de estas porque yo me recuerdo de haber dicho en plató que un día Tom me ha preguntado, ‘¿Sandra está conmigo?’. Y yo le he dicho, ‘pues qué pregunta más tonta, ¿con quién va a estar?’. He hablado alguna cosa, pero han sido tonterías”, intentaba justificarse.

“Yo cuando he llegado allí, sabían cosas, que les escuchaba hablar entre ellos. Han tratado de preguntarme cosas y yo no he dicho. Y lo de Anabel se ha visto”, añadía cuando le preguntaban si creía que otros familiares habían filtrado información.

El misterio continúa sin resolverse.