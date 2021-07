La final de ‘Supervivientes 2021’ se despide con polémica: ¿Qué fallo hubo con el televoto?

Lola, Gianmarco, Olga Moreno y Melyssa. Tras la última expulsión de Tom Brusse, estos cuatro concursantes eran los que se enfrentaban en la gran final de Supervivientes 2021 por la gran victoria, 200.000€ y el título de ganador de la edición. Y a diferencia del resto de galas, a este último puesto sólo se accedía a través del televoto.

Durante la gala, Lola y Melyssa han acabado perdiendo contra la Moreno, que ha acabado ganando la edición. Sin embargo, este resultado no ha convencido a todo el mundo. Más allá de convicciones y preferencias personales, esta vez los retractores de la victoria de Moreno alegaban un argumento más: un fallo en el sistema de televoto.

La polémica se volvía evidente cuando Carlos Sobera pedía opinión a Nela de Almeida -la madre de Melyssa- sobre quién ganaría la fase en la que su hija se enfrentaba a la diseñadora. La portuguesa sorprendía con su respuesta al decir que tenía miedo de que Melyssa no pasase a la gran final contra Gianmarco, porque le estaba llegando información de que la gente no podía votar bien. Sin embargo, Sobera resaltaba que la participación no había sido tan alta desde 2011:

Aunque la queja de Nela no quedó sin respuesta. Después de oír el temor de Nela a un error en el sistema del televoto, el presentador se encargaba de aclarar que las votaciones corren a cargo de una empresa de la que dijo que se tomaba muy en serio su trabajo. Además, también aclaró que se trataba de un problema ya solucionado.

El testimonio de las redes

Los usuarios de Twitter, al oír a la madre de la tercera finalista, decidían publicar varios ejemplos de cómo no les era posible votar. Y es que las líneas habilitadas para votar, ya fuese por SMS o llamando, informaban de un error al enviar el voto. Aquí un ejemplo:

#SVFinal2 Que se ha solucionado ? Yo llevo intentando votar desde las 00:15 hasta que habéis cerrado las lineas y no se enviaban, cuando otras veces he podido los que estaba mandando otra persona para Olga en casa, si se enviaban aunque tardaba en llegar la notificación. pic.twitter.com/PDBZOkPMmr — SirEni (@lSirEni) July 23, 2021

Ya sea con vídeos o capturas de pantalla, las redes empezaron a convertir en tendencia palabras como 'Tongazo'. Además de pruebas del error del televoto, otros usuarios pedían públicamente ver los porcentajes para esclarecer los datos de la victoria de Moreno.

Las familias de los finalistas, indignadas

La respuesta de Nela a Sobera anteriormente citada no se ha quedado ahí. La familia Pinto Almeida ha salido de esta final muy indignada -después de que Melyssa haya sido la gran favorita durante semanas, seguramente la viesen ganando el programa-, y no han dudado en publicar los mensajes que les han ido llegando a través de sus perfiles de Instagram:

En cuanto a Lorena Pinto, hermana de Melyssa, también seguía el mismo camino que su madre y publicaba votos no contabilizados. En cuanto al que ha sido el segundo finalista, Gianmarco, era su hermano el que se expresaba a través de Instagram Stories:

El hermano de Gianmarco también que une a destapar a Supervivientes #SVFinal2 pic.twitter.com/aVh7HoN5Hb — Wombat (@SrrWombat) July 24, 2021

Aún no se ha pronunciado nadie al respecto, aunque muchos esperan una respuesta oficial de la productora. ¿Será la transparencia el cierre de toda la polémica?