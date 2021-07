Un nuevo disco póstumo de Amy Winehouse podría estar en camino: The progression of Amy

El 10º aniversario de la trágica muerte de Amy Winehouse ha dejado homenajes a la solista británica por todo el mundo y una esperanzadora noticia para sus millones de seguidorxs. Porque según el padre de la cantante, un nuevo disco póstumo podría estar en camino.

Hay que recordar que ya a finales de 2011 vio la luz Lioness: Hidden Treasures una recopilación de algunas de sus grabaciones inéditas que fue producida y mezclada por los productores Mark Ronson y Salaam Remi. Esas canciones supusieron el fin de un silencio musical de más de cuatro años desde la publicación de Back to black (2006).

Ahora entre el inmenso archivo de Amy Winehouse parece que hay otros fragmentos y grabaciones que podrían servir para dar forma a un nuevo proyecto musical que nos devolviera la inconfundible voz de Amy 10 años después de su fallecimiento. Aunque parece que queda trabajo por delante.

Porque según Mitch Winehouse "hemos encontrado algunas piezas sueltas porque algunos cds están un poco corruptos pero me han dicho que posiblemente podría rescatarse algo. No sería tan bueno como Back to black pero por los pequeños fragmentos que he podido escuchar y que se pueden rescatar están muy bien. Quiero que todos pueden escuchar ese material y quiero que los fans de Amy lo escuchen y sepan donde comenzó todo y dónde acabó" explicó a la BBC.

La familia de la cantante está volcada con el proyecto y de hecho la madre de la intérprete, Janis Winehouse-Collins ha confirmado a los medios que si las grabaciones pueden ser rescatadas y actualizadas y se pueden publicar, el nuevo disco póstumo de Amy Winehouse llevaría por título The Progression of Amy. Lo que de momento no ha confirmado la familia es la posible fecha de lanzamiento.



Películas, documentales, discos póstumos, conciertos, recordatorios... Todo parece poco para conmemorar la inconfundible voz de una artista que se unió al fatídico club de los 27 hace ya una década y nos dejó huérfanos de su música.

A Amy lo único que la importaba era crear música, sin darse cuenta de que la espiral de exceso en la que estaba sumida iba a acabar con su vida. Esa actitud y esa forma de escribir canciones fueron un grito constante de auxilio durante sus últimos días.