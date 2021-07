Aitana y el “precioso descubrimiento” que ha hecho de Evaluna

Lo dijimos nada más ver el videoclip y las palabras que Aitana le ha dedicado a Evaluna en su perfil oficial en Instagram no hacen más que ratificar nuestra impresión. Aunque no sea conmigo, su primera colaboración, se ha convertido en el punto de partida de una bonita y prometedora amistad.

"Ya está out 'Aunque no sea conmigo'. Quería aprovechar este post para agradecer a @evaluna 🤍 Has sido un descubrimiento precioso, eres increíblemente bella por fuera y por dentro. Gracias por haber confiado en esta canción y convertirla en algo muy especial. Puedo decir que me llevo una bonita amistad de esta colaboración y que ya tengo ganas de que nos veamos pronto de nuevo. G R A C I A S a todos por el recibimiento que le estáis dando. Os quiero. Te quiero amiga @evaluna 🤍💐 #AunqueNoSeaConmigo" escribía la catalana en su cuenta en las redes sociales.

Un precioso mensaje que se ha llenado de mensajes e interacciones tanto de seguidorxs de Aitana como de Evaluna que han celebrado esta nueva amistad. La música las ha unido y su talento y su pasión ha hecho el resto entre dos de las grandes artistas a uno y otro lado del charco. Ahora ya son BFF.

Y es que el vídeo cuenta una historia de lo más tierna entre dos amigas inseparables que, por cosas de la vida, tienen que irse muy lejos una de la otra. Una historia creada de su puño y letra y que ensalza el valor de la amistad por encima de todo.

Aitana y Evaluna son grandes amigas y este estreno ha conseguido incluso acercarlas más. Con motivo del estreno este fin de semana la extriunfita le dedicaba un potente "te quiero y te admiro". Evaluna, por su parte, vivía el estreno del vídeo a través de YouTube en un camerino tras su concierto.

2021 va a quedar para siempre en el recuerdo de la cantante española como el año en el que volvió a los directos, estrenó su nuevo álbum de estudio y convirtió a una de las grandes compositoras de Latinoamérica en una amiga, colaboradora y futura compañera de escenario para presentar en directo Aunque no sea conmigo.