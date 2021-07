Lil Nas X se desnuda en el brutal videoclip de ‘Industry Baby’, su nuevo tema

Lil Nas X lo ha vuelto a hacer. Y, de nuevo, a lo grande. Si las expectativas por su nuevo videoclip ya eran altas, se puede decir que sin duda las ha superado. El genio estadounidense ha lanzado Industry Baby junto a Jack Harlow y nos ha dejado boquiabiertos.

Antes de nada, hay que ponerse en contexto. El rapero subió anteriormente un adelanto del tema en el que se le condena a cinco años de cárcel por sus polémicas zapatillas "Nike". Se trata de una escena de lo más peliculera en la que interpreta al acusado, juez, abogado y algún que otro personaje más.

Pues bien, el videoclip comienza exactamente después de dicho teaser. El pobre Lil Nas X ingresa en prisión, cuyo nombre es Montero State Prision, recordando a su hit Montero (Call Me By Your Name) y a su propio nombre. Tres meses después, se le ve de lo más integrado en su celda, limpiando sus premios Grammy entre otras cosas, y también con sus compañeros. Es aquí cuando llega EL MOMENTO: el rapero y un grupo de bailarines hacen una coreografía totalmente desnudos en las duchas. ¡Brutal!

Esta escena se ha vuelto tan viral que el propio Lil Nas X puso un tuit diciendo que si llegaba a los 200 mil 'me gusta', subiría a una popular página de contenido para adultos la versión sin censura. Sin embargo, vio que sus fans se lo estaban tomando realmente en serio y cuando quedaban pocos likes para dicha cifra, decidió (para tristeza de muchos) borrar aquella publicación:

Toda la canción es una absoluta declaración de intenciones. En la letra, hay claros guiños hacia aquellos que no quieren verlo en la cima. Y, por supuesto, tanto los lyrics como el vídeo son una obra de arte que reivindica el colectivo queer.

Las críticas que Lil Nas X ha callado en Twitter

El videoclip, no obstante, ha recibido críticas por parte de ciertas personas relevantes relacionadas con el colectivo negro en Estados Unidos. Tariq Nasheed lo ha acusado de sexualizar al único blanco (Jack Harlow) al estar con una mujer, mientras todos los hombres negros bailan entre ellos. La respuesta ha sido rotunda: "Lil Nas = gay, así que está con hombres; Jack Harlow = hetero; así que está con una mujer. ¿Lo entiendes?"

lemme explain



lil nas = gay

so he wit boy



jack harlow = straight

so he wit girl



got it?? https://t.co/KghECFfSOw — nope 👶🏾 (@LilNasX) July 24, 2021

El artista no parece estar preocupado por estos comentarios. Ha sabido silenciarlos y el respaldo de sus fans también está siendo abrumador: Industry Baby es su canción que más rápido ha llegado a las 10 millones de reproducciones.

Despegó con Old Town Road junto a Billy Ray Cyrus, siguió su estela ascendente con Montero (Call Me By Your Name) y ahora este tema lo matiene en lo más alto. Lil Nas X es una de las estrellas del momento.