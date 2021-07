Antonio Canales y Jordi González tensan ‘Supervivientes 2021’: “Si crees que ha pasado eso, denúncianos”

Si algo ha revelado el Debate Final de Supervivientes 2021 ha sido, más allá de los porcentajes oficiales de la victoria, que sus concursantes tenían muy presente el conflicto que Olga Moreno y su familia vivían tras el docu-reality de Rocío Carrasco.

Antonio Canales, amigo de la hija de Rocío Jurado, entró al concurso con la atención del público centrada en cuál sería su relación con la ya ganadora del formato. Sin embargo, durante su estancia en Honduras y posterior expulsión y ronda por los platós de Mediaset, ha ido cambiando la versión hasta llegar a historias que para muchos no tienen sentido.

En orden cronológico, Canales desmintió en la Palapa su relación con Fidel Albiac ante la pregunta de Jorge Javier y la presencia de Olga Moreno. Eso sí, era la propia Rociíto quien confirmaba que la relación entre ambos era estrecha, por lo que el programa acabó por ponerlo en duda ante el testimonio del bailaor.

Ante esto, el exsuperviviente no ha querido quedarse callado y, de lo más apresurado, empezaba con un discurso que hacía saltar las alarmas en plató: "Habéis manipulado todo el contexto de mis palabras. Yo ya tengo muchas horas de vuelo, y en esa Palapa me decíais que Olga me manipuló e intentásteis ponerme en contra de la audiencia, pero yo corroboro que la relación que yo tengo con esta gran señora y gran mujer es excelente y de amistad", dijo refiriéndose a Moreno.

Pero no se quedó ahí. Aún con su discurso candente, culpó al programa de haber desgastado su imagen de concursante, y por ende, haber provocado la bajada de apoyos en la audiencia con la consecuente expulsión. "Yo tuve que volver aquí (España) porque intentásteis ponerme en contra a la audiencia de España porque creíais que yo estaba defendiendo a 'nadie'. Con lo cual lo que más alegría me da es que vine por ella, pero me encanta que ella sea la última en venir. Porque corrobora la nobleza que tuvimos nosotros, y la relación que yo tengo con Olga va a seguir siempre; y es mi amiga, aunque yo conozca a Rocío desde pequeña", sentenció.

Sin embargo, su alegato no gustó nada a Jordi González, que le preguntaba directamente: "Antonio, ¿qué tonterías estás diciendo?". El presentador llegó a decir que le daban "pereza" sus argumentos, y mientras escuchaba cómo el también actor decía "no permitir que le hagan la vida imposible" a su compañera, le animó a una propuesta de lo más tajante.

Mientras Canales afirmaba ser un hombre que se viste por los pies -paradójicamente lo dijo mientras se le caía el sombrero-, González le propuso que si creía que los hechos se habían producido así "les denunciase".

Canales, reculando

Si bien el presentador puso sobre la mesa la opción de denunciarles como programa, también añadió que podría pasar lo contrario: que ellos le denunciasen por bulo e infamia. Rápidamente, el bailaor decía se mantenía rotundo en que "creía", pero sin afirmar. Además, ampliaba su acusación a "mucha gente de la televisión", alejándolo de Supervivientes.

De lo más irónico, Jordi quiso indagar en a quién se refería para poder "poner la denuncia", a lo que el afectado respondía: "No hace falta ninguna denuncia, estamos en un momento de celebración que ha ganado Olga". Finalmente, interrumpía segundos después para pedir disculpas y dejar atrás el asunto.