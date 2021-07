‘Supervivientes 2021’ saca a la luz todos los polémicos porcentajes que le dieron la victoria a Olga Moreno

Supervivientes 2021 ya ha acabado, aunque no como otras veces. La victoria de la que posiblemente haya sido la concursante más polémica de toda la edición se fue sembrando la discordia una vez más, ya que a su gran momento se añadieron acusaciones al programa de "tongo".

No fue por la victoria en sí, sino en el proceso que llevó a ella: el sistema de votaciones registró un fallo que hizo que gran parte de la audiencia no pudiese votar a Melyssa o Gianmarco, que se quedaron en el tercer y segundo puesto del reality, respectivamente. Carlos Sobera, en su momento, explicó que se trataba de un fallo ya arreglado en el momento de sus palabras.

Sin embargo, muchos sospecharon que los votos no enviados no llegaron a contabilizarse, por lo que la victoria de Moreno empezó a ser cuestionable para la audiencia. Sobre todo, después de ver que el reality apostaba por no incluir los porcentajes de cada aspirante y comunicaba el nombre de la vencedora directamente. Parece ser que esto era algo que se guardaban para el Debate Final:

Empezando por la expulsión vivida en la primera Final, el programa mostraba los datos que llevaron a Olga Moreno a llevarse los 200.000€. Según la gráfica, Tom Brusse se quedó tan sólo con un 24'77% de los votos, algo que con el arroyador 77'23% de su compedidora no fue suficiente y tuvo que abandonar el concurso de cara a la gran final.

Jordi González, presentador del último programa de la edición, dejaba claro que todo eran datos oficiales y comprobados por la empresa responsable. Además, apuntaba que todo quedó revisado y firmado por un notario, un hecho esencial para asegurar la validez de los datos. Tras ello, siguió con la expulsión de Lola:

Si el resultado de Tom era de lo más sorprendente para muchos por la calidad de su concurso y la base de apoyo de sus seguidores, los resultados de Lola lo han sido aún más. La exparticipante de La Isla de las Tentaciones se fue la primera de Honduras, siendo desterrada aprendiendo a ser una superviviente plena hasta que llegó la compañía de Palito Dominguín.

Por ello puede llegar a extrañar su bajísimo 24'2%, aunque acaba cuadrando perfectamente tras ver los apoyos de Moreno. Lola, por su parte, aplaudía elegantemente la resolución y felicitaba a su compañera tras conocerlos.

Y tras ella llegaba la que partió como gran favorita para ganar la edición desde el anuncio de su fichaje por el programa. Melyssa Pinto, que conquistó a toda España tras su paso por La Isla de las Tentaciones y sus broncas monumentales con Tom Brusse, también se quedó a las puertas de la victoria. Eso sí, lo hacía con un porcentaje algo más alto que sus compañeros:

La superviviente se quedó en tan sólo 32'52%, algo que sí perturbó en mayor medida a las redes por una cuestión de popularidad. Más allá de terceras personas, ella misma se pronunció en plató al respecto de la polémica, por lo que no parecía muy de acuerdo con el resultado final.

Tras ella, quedaba conocer el resultado que otorgó la victoria a Moreno. Enfrentada con Gianmarco también acabó por superarle, aunque esta vez con la mínima diferencia entre sus compañeros:

Un 61'17% frente a un 38'83% fue lo que hizo que el plató se pusiese patas arriba y los hijastros de Moreno saliesen a felicitarla, además de provocar una polémica que sigue siendo tema de debate en redes a día de hoy. ¿Tendrá Mediaset otra prueba que muestre la victoria limpia de su superviviente?