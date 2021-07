Sorpresa al ver a Isabel Gemio en un programa homenaje a María Teresa Campos tras su último desencuentro

A estas alturas no pensábamos que los nombres de Isabel Gemio y María Teresa Campos volverían a estar unidos en un programa de televisión. Pero la vida da muchas vueltas.

Hace unos meses la veterana presentadora, madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, llamaba ‘cerda’ a su compañera de profesión tras desvelar su edad en una entrevista para youtube. Un desencuentro que dio para muchos comentarios en los programas del corazón y que hacía pensar en una imposible reconciliación entre ellas.

Pero la vida te da sorpresas y lo hemos podido comprobar en Lazos de sangre, el programa que Boris Izaguirre conduce en TVE. Esta semana han decidido rendirle homenaje a María Teresa Campos repasando su dilatada trayectoria.

Para eso, el programa ha contado con varios comentaristas como Rosa Villacastín o José Manuel Parada. Aunque la gran sorpresa ha sido ver en el programa a Isabel Gemio que ha generado la incredulidad de muchos al verla.

“Una invitación como esta, en una casa como esta, que significa tanto para los que estamos aquí y para mí, que me ha dado tanto, momentos únicos, un tributo reconocer esa trayectoria tan impresionante que tiene María Teresa Campo, cómo iba a no aceptar, no encontraba ninguna razón”, explicaba sobre su presencia en el programa.

Pero a estas alturas era bastante consciente de lo que suponía su presencia en el programa y por eso quiso hacer una advertencia desde el principio. “A lo mejor alguna persona puede pensar por ese desencuentro que hubo, que puede esperar algo de morbo… para nada, en absoluto. Para mí siempre va a prevalecer el afecto que le tengo, el cariño, el respeto, y la admiración que le tengo. Y los muchos años, y las muchas cosas, los muchos momentos, como ese que estamos viendo… esos pendientes, al final de la entrevista, me los regaló”, aseguraba.

Isabel Gemio no podía faltar en este #LazosCampos. Dos grandes periodistas que tienen mucho en común...



Sorpresa e incredulidad

Y cumplió con lo dicho y no tuvo más que buenas palabras para su compañera. Llegó a decir que “nadie en este país tiene la trayectoria que tiene María Teresa Campos. La envidia es muy mala”, llegó a decir. Algo de la que la habían acusado a ella meses atrás.

De ahí que muchos recurrieran a redes sociales para compartir su opinión sobre esta participación en el homenaje.

Puede que después de esto, lo de la reconciliación tenga una posibilidad.