Alicia Senovilla se posiciona en ese debate entre Olga Moreno y Rocío Carrasco

España está dividida y en esta ocasión no vamos a hablar de ideología política ni de vacunación. No, España está dividida entre Olga Moreno y Rocío Carrasco y los partidarios de una y otra tienen opiniones muy diferentes de lo ocurrido en Supervivientes.

Se habla de tongo por un lado y de victoria justa por otro. El caso es que todo el mundo tiene una opinión y aunque no todos se mojan públicamente, hay alguno que sí lo hace como Alicia Senovilla.

La presentadora de televisión ha acudido a la inauguración de una tienda en Marbella en la que ha coincidido con Manu Tenorio, Nieves Álvarez o Elsa Anka, entre otros, y allí le han preguntado por este tema tan de actualidad.

Reconoce que no ha seguido mucho el documental de Rocío Carrasco, aunque tiene una opinión creada. "Para serte sincera, no sigo mucho el programa en sí. Cuando salió el tema del documental, creo que en alguna ocasión ya me preguntaron algo, obviamente vivo aquí, me dedico a los medios de comunicación y estábamos muy expectantes con lo que pudiera contar Rocío”, aclaraba en una entrevista recogida por Diez Minutos.

“A mí me parece muy bien que todo el mundo hable y cuente lo que quiera. Lo que sí me chirría un poco es que comience un documental diciendo que echa mucho de menos a sus hijos porque se los han quitado y que al final ponga a su hija debajo de la guillotina y la exponga de esa manera tan pública como lo ha hecho. Yo no lo hubiera hecho. Es un poco paradójico y contradictorio. No puedes decir ‘te quiero y te echo de menos’ y al final la tira a los leones en un medio tan complicado como este en el que están tan ávidos de carnaza”, aseguraba.

Apoyo a Olga

Con esas palabras ya estaba claro su posicionamiento en esta guerra abierta y pública, pero, por si alguien lo dudaba, también dio su opinión sobre la victoria de Olga Moreno en Supervivientes.

“Creo que Olga, por lo poco que he seguido y lo poco que he oído, creo que ha hecho un buen concurso y, además, ajena, entre comillas, a lo que estaba ocurriendo aquí porque cuando ella se marcha, tengo entendido que ya había comenzado alguna parte del documental, con lo cual, imagino lo que ha debido pasar por la cabeza de Olga ha debido ser muy complicado, estar allí sin saber lo que estaba pasando y sabiendo que estaba pasando algo. Yo creo que se lo merece, yo creo que ha sido una luchadora y creo que la foto fue esa foto en el plató abrazada a David y a Rocío, creo que esa es la foto. Y con eso lo digo todo”, expresaba.

También le han preguntado sobre el calificativo de machista que han puesto a la victoria de Olga Moreno. “Yo creo que eso es sacar el pie del tiesto, nos vamos a los extremos. ¿Por qué hay que poner etiquetas a todo? No. Creo que es una tía que se lo ha currado, ha hecho un buen concurso. Si no hubiera sido Olga, si hubiera sido Maripili, y hubiera sido un concurso de anónimos se lo hubiera merecido y todo el mundo la hubiera aplaudido. ¿Por qué hay que ponerle etiquetas? ¿Por qué por ser Olga y ser ‘pareja de’ y estar relacionada con toda esta historia no se lo merece? Creo que se lo ha currado y que se lo merece y mira que no la conozco de nada. Como concursante chapó”, aseguraba.

La historia tiene muchos más capítulos y no hablamos solo de la segunda docuserie que protagonizará Rocío Carrasco el próximo otoño. Olga Moreno estará este miércoles noche dando su versión en Ahora, Olga y hay mucha expectación puesta en esa entrevista.