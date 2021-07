Lara Álvarez opina sobre la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes'

Olga Moreno se proclamaba ganadora de Supervivientes 2021 en una de las finales más polémicas que se recuerdan hasta la fecha, precisamente porque la mujer de Antonio David Flores se impuso ante Melyssa Pinto, que se quedó a las puertas del duelo definitivo, y de Gianmarco Onestini, que rozó el premio.

Entre acusaciones de tongo en las redes sociales, junto con unas polémicas declaraciones de la madre de Melyssa en las que dio a entender que pudo haber un problema con el televoto y, todo ello, entremezclado con los seguidores de Olga Moreno, parece que todo el elenco de Supervivientes se encuentra entre las cuerdas en lo que a este asunto respecta. Y mientras que algunos como Valeria Marini o Tom Brusse han sido directos a la hora de decir quién hubiera sido para ellos su merecedor ganador de los 200.000 euros (en el caso de la italiana, Gianmarco, y en el de él, su exnovia), la presentadora Lara Álvarez ha permanecido tan correcta como de costumbre cuando le han preguntado por este asunto.

Ante los micrófonos de Europa Press y de camino a un concierto de Pitingo, Lara Álvarez contestaba a los que le preguntaban si Olga Moreno es la verdadera merecedora del concurso. Un asunto que entrama más polémica si cabe aún teniendo en cuenta lo que Rocío Carrasco contó en su documental, cuánto ha hablado la propia concursante sobre Rocío y David Flores en el concurso, su encuentro con el hijo menor de Antonio David en el propio plató de Supervivientes y, por último, el anuncio de su programa Ahora, Olga, en el que narrará su propia verdad.

"De Olga te puedo decir que como superviviente, que es de lo que puedo opinar, es una justa ganadora, una buena superviviente", contestaba Lara Álvarez sin querer se partícipe de ningún tipo de lío. "Nos ha dado contenido, es una persona que ha pescado, ha convivido y se ha dejado la piel en la noria y en todos los juegos", concluía la presentadora apelando única y exclusivamente a lo que se ha visto a través de la pantalla y sin comparar a la mujer de Antonio David con ningún otro concursante.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con las declaraciones de Lara Álvarez. El motivo más generalizado a través de redes como Twitter, es el hecho de que, aunque Olga haya llegado a la final con el mérito que eso supone en este reality, no es cierto para muchos que su papel en las pruebas haya sido reseñable. De hecho, no han sido pocos quienes han rememorado algunas de las acusaciones de tongo que se vertieron sobre la superviviente en pruebas como la noria, en la que la imagen de Olga con el pie en el agua incendió las redes sociales, puesto que, pese a eso, se proclamaría líder de grupo.

Sea como sea, a tres días de la gran final de Supervivientes y con todos los concursantes recuperando su rutina, la victoria de Olga Moreno sigue en el punto de mira. Habrá que esperar a esta noche para ver qué opinan todos sus compañeros de edición en el debate final de Supervivientes 2021 en el cual, además, se espera que Telecinco comunique el porcentaje final de votos que llevó a la andaluza a la victoria, con el fin de zanjar cualquier polémica y acusación de tongo al respecto.