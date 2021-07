Paris Hilton, ¿embarazada? ¡Falsa alarma! “De momento en mi horno sólo hay una lasaña”

¡Bebé a la vista! O casi. Una falsa alarma que podría pronto convertirse en realidad. PageSix soltaba el bombazo del embarazo de Paris Hilton. Y todo por unas fotografías en las que claramente se podía percibir la barriga pre-mamá de la celebrity. Pero a veces las apariencias engañan y la celeb y bisnieta del magnate hotelero asegura que de momento en su tripa sólo hay una deliciosa lasaña.

La estadounidense desmentía en su propio podcast su embarazo aunque dejaba abierta la puerta a una futura maternidad: "Todavía no. Estoy esperando a después de la boda". Y es que este 2021 será un año que no olvidará después de comprometerse de manera oficial (por cuarta vez en su vida, eso sí) con Carter Reum.

Pero parece que el hecho de aumentar la familia tendrá que esperar hasta que veamos a Paris vestida de novia dando el sí quiero. Fue el 13 de febrero cuando Carter se puso de rodillas en una isla privada para pedirle a su media naranja que lo acompañase durante el resto de sus días. Ella, por supuesto, dijo que sí. El amor entre ambos ha ido fraguándose poco a poco hasta convertirse en el deseo de formar una familia juntos.

"Él es el chico de mis sueños. 100% que Carter es el indicado. Hablamos sobre planificar la boda todo el tiempo y planificar los nombres de nuestros bebés. Estoy muy emocionada de seguir adelante para dar el siguiente paso de mi vida y, finalmente, tener una vida real. Hemos estado haciendo la FIV (fecundación in vitro), así que puedo elegir gemelos si quiero" explicó hace algunas semanas Paris Hilton en The Trend Reporter with Mara.

"Ya me he cansado de ir de fiesta por la noche. Jamás pensé que diría esto. Antes vivía por y para la vida nocturna. Hoy en día todo eso me da igual. Me encanta estar en casa viendo Netflix, cocinando con mi novio y estando con nuestros cachorros. Ya soy mayor así que el Club Paris es ahora una sala de cine. Estoy lista par ala verdadera vida sencilla" explicaba la celeb a Stella durante otra entrevista. Esperamos que alguien le avise de lo poco sencilla y dura (aunque gratificante) que es la maternidad.

Con los preparativos de la boda, de momento sin fecha conocida por el gran público, parece que Paris Hilton tiene suficiente entretenimiento y que prefiere estar algo más tranquila para poder disfrutar de la experiencia de las 40 semanas más largas para unos padres.