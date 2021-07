Alejandro Sanz emociona con la felicitación a su hija Manuela por su 20 cumpleaños

Alejandro Sanz tiene 4 hijos de tres madres diferentes y aunque ya no está con ninguna de ellas no ha afectado a su relación con ellos. La mayor es Manuela, la que alguna vez ha compartido escenario con él, la que inspiró más de una canción y la que le hizo debutar en la paternidad hace ya 20 años cuando estaba casado con la modelo mexicana Jaydy Michel.

Siempre ha mostrado en redes el cariño que se profesan y en un día tan especial como su cumpleaños no ha querido dejar de compartir un mensaje. Cambiar de década no es una tontería y aunque se va haciendo mayor, para él siempre será su niña.

“Manuela, cumples años y vidas por vivir. Crece todo lo que quieras, que jamás dejarás de ser mi niña, hecha de estrellas capaces de iluminar todo mi mundo. Vivo con la fortuna de tener una hija que me quiere tanto como yo a ella. Sigue así, crece así. Te amo @manuela.snzm ❤️ #20Años #MiManuela”, escribía junto a varias fotografías que expresan ese amor que se tienen.

Tras leer este emotivo mensaje, muchos se han animado a compartir también sus felicitaciones para la joven.

Ana Risueño: Felicidades, preciosa! Y a tí ! ❤️❤️

Pastora Soler: Que Preciosidad!!! Felicidades Manuela!❤️

José Mercé: Muchas felicidades a mi Manuela ompare eres muy grande te Camelo ❤️

Sara Baras: ❤️❤️❤️

Aurora Carbonell: Felicidades Manuela ❤️

César Cadaval: Felicidades a Manuela!!!!!❤️❤️❤️

Ariadne Artiles: ❤️❤️❤️

Celebración con amigos

Ella ha celebrado su cumpleaños junto a un grupo de amigos con los que ha disfrutado del agua y de una fiesta en la que no han faltado la tarta. La suya muy especial, de chocolate y con una Barbie punk encima, un buen puñado de lacasitos y dos botellas de licor.

Está claro que la juventud es rebeldía y es lo que expresa esta tarta a la que no le faltaban las velas para soplar. No sabemos qué deseo habrá pedido pero seguro que se le cumple porque, lo cierto es que no puede quejarse de lo bien que le van las cosas.

No descarta un futuro en la música, aunque, de momento, prefiere centrarse en la moda como diseñadora. Se está formando y parece que tiene un futuro prometedor. En estos dos últimos años, desde que cumplió la mayoría de edad, la hemos visto más e, incluso, ha protagonizado algún reportaje junto a su madre que seguramente haya sido una de las primeras en felicitarla. Y desde aquí, nos sumamos… ¡Feliz cumpleaños!