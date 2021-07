Salva, el youtuber que presumió de su Aston Martin lo estrella en un accidente

Conocido como Salva, este youtuber malagueño cuenta con una comunidad de 5 millones y medio de suscriptores en Youtube y casi 2 millones en Instagram y a día de hoy su rostro ha saltado a los medios de comunicación porque ha tenido un accidente en el que ha estrellado su coche de lujo. Un Aston Martin que mostraba orgulloso en sus redes sociales hace apenas unos días.

“Dicen que los sueños se hacen realidad… no es sólo un coche, es el reflejo de años de trabajo. MUCHAS GRACIAS A TODOS POR HABERME APOYADO Y ACOMPAÑADO EN ESTE CAMINO TAN LARGO, BONITO Y COMPLICADO. Os presento mi nuevo Aston Martin Vantage”, escribía el youtuber junto a unas imágenes y vídeos para presentar orgulloso vehículo a mediados de julio.

Un coche no apto para todos los bolsillos y que le habría costado "entre 140.000-160.000 euros", un precio menor del que tiene en España (unos 200.000 euros), ya que, él es uno de los youtubers que decidió mover su residencia a Andorra. Un asunto también muy sonado y que seguramente la inmensa mayoría recuerde por el debate que generó en torno a los impuestos y sobre el que se pronunciaron algunos streamers y youtubers tan reseñables como Ibai Llanos.

Tan solo 10 días después de que “su sueño se hiciera realidad” cambiaron las tornas para Salva y el Aston Martin se convirtió en su pesadilla. Fue el pasado 25 de julio cuando el youtuber sufrió un accidente cuando viajaba por su novia por unas carreteras llenas de curvas, tal y como ha explicado en un vídeo que ha subido a su canal y en el que narra desde su punto de vista lo ocurrido la noche en la que se estrellaron. Por suerte, no hay daños personales importantes que lamentar aunque Salva ha comentado que sí ha tenido que pasar por el hospital, aunque ha especificado que tiene solo algunas magulladuras y un corte “no muy profundo” en la zona del cuello.

Así quedó el Aston Martin del youtuber Salva, tal y como ha mostrado en un vñideo de su canal. / YouTube / Salva

"No sé si voy a volver a conducir un coche porque no me veo capaz. Supongo que cuando pase un tiempo me veréis siendo el Salva de siempre", decía el influencer visiblemente afectado. Un vídeo en el que no solo ha mostrado las imágenes de cómo quedó el famoso Aston Martin, sino que también ha aprovechado para defenderse y narrar su versión de lo ocurrido. Según el youtuber, un animal se cruzó en su camino y fue entonces cuando dio un volantazo provocando el accidente, del que dice no recordar todos los detalles. Pero más allá, Salva ha querido responder al dato de que habría dado positivo en el test de alcoholemia que le realizaron tras el accidente. “Creo que es ahora cuando he visto la maldad del ser humano (…) en las noticias están diciendo lo que les está dando la gana, que si iba borracho como una cuba…”, explicaba el youtuber quien ha asegurado que “no iba borracho” y ha mostrado que aun tiene su carnet de conducir, además de decir que su abogada se va a encargar de esto a nivel legal.

De esta forma, Salva ha decidido retirarse temporalmente de las redes sociales porque ha asegurado estar “en estado de shock” y necesitar tiempo para pasarlo con su familia y su novia: “Lo importante es estar vivo, que yo he vuelto a nacer”, decía para concluir.