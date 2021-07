Olga Moreno: De su hija en el psicólogo, a la caza de piojos o el encuentro ‘dantesco’ en el hospital

Que Olga Moreno haya ganado Supervivientes 2021 la ha colocado en un lugar complicado. Su victoria ha estado rodeada de polémica y acusaciones de tongo y ni sus propios compañeros han sido capaces de felicitarla en condiciones. Y todo por la repercusión que ha tenido en España Rocío: Contar la verdad para seguir viva.

La docuserie de Rocío Carrasco ha marcado completamente el concurso de la mujer de Antonio David Flores que vivía ajena, en Honduras, a todo lo que estaba sucediendo en España. Una vez de regreso, poco a poco va siendo consciente de todo lo que se ha tenido que vivir su familia en estos meses.

Mediaset le ha dado la oportunidad de hablar y lo ha hecho ofreciéndole un programa para ella sola: Ahora, Olga. Empezó nerviosa y con una actitud conciliadora. "He visto a mi familia derrumbada, desde mi marido, Rocío, David y mi hija de 8 años, Lola, pero estoy fuerte. Soy una persona muy fuerte. Voy a estar siempre a su lado. Me han echado mucho de menos pero aquí estoy", decía nada más arrancar el programa.

Y a lo largo de las horas que duró Ahora Olga fue dando explicaciones y haciendo algunas revelaciones.

Lola va al psicólogo

Uno de los momentos más emotivos fue cuando habló de su hija Lola. Desveló algo que pocos conocían: "Mi hija pequeña, de ocho años, ha tenido que ir al psicólogo. Ha habido papeles en el barrio y en el colegio de que Antonio David es un maltratador. No lo podéis llegar a imaginar lo que han sufrido esos niños que no son míos. Que quien tiene que estar es su madre. Que lo he dicho por activa y por pasiva".

No sin mi hija

En más de una ocasión hizo referencia a que le encantaría que Rocío Carrasco abriera los ojos porque sus hijos han estado y van a seguir estando ahí, y puso en duda su actuación.

“Nos hubiese encantado que la madre estuviera ahí. Me muero si a mí me roban a mi hijo. A mí nadie me va a robar a mi hija. Mi hija va a estar conmigo. Yo por ella cruzo mares", aseguraba lanzando un zasca a su rival.

El saludo a David Flores

Otro de los momentos que ha visto de la docuserie es cuando Rocío Carrasco pronuncia la viral frase: “No tiene coño para decirme eso”. Unas palabras que hacían referencia al suceso que ocurrió en el juzgado al que acudieron con David Flores al que, según ella, no le dejaron saludarle. Olga había contado que no fue así, que ella pasó de largo y ella le preguntó, “¿de verdad no vas a saludar a tu hijo?”.

Olga ha dado su versión: "Si el niño no la ve, yo soy su madre y salgo y veo al niño. David y yo nos levantamos, pero había quince personas para que David saludara a su madre y sí que es verdad que le digo '¿De verdad que no vas a saludar a tu hijo?'. Aunque fuese como dice, yo cojo a mi hijo y le doy un beso de cariño. No es cierto".

La escena ‘dantesca’ en el hospital

Otro de los momentos que cuenta con dos versiones es el del ingreso hospitalario de David Flores. Su padre y Olga aseguran que Rocío Carrasco tardó cuatro o cinco días en acudir a verle. La madre, sin embargo, contó que no la avisaron hasta que llevaba varios días ingresado y que cuando llegó se encontró con su hijo en la cama con Olga y que decía: “¿Lo ves Olga como mi madre sí iba a venir?”.

Olga dice que no fue así y ha contado su versión de lo que pasó. “Eso es mentira. David ingresa porque tenía un resfriado grande, le hacen unas placas, vuelve a casa y vuelve a ingresar y nos dice que tiene una neumonía o pulmonía, no sé. Ro Flores llama a su madre y después de no sé si cuatro o cinco días yo estaba recostada para aguantar las vías y sobre la una de la madrugada llegaron", relató explicando que al niño le gustaba dormir boca abajo y de ahí que estuviera sujetando las vías.

"Mi reacción fue '¡Anda, David! ¡Mira quién ha venido, tu madre, qué alegría! A los 5-10 minutos llega el padre, se metió al baño y a los dos segundos salió y el padre reaccionó exactamente igual que yo", añade.

Aunque lo que más le ha molestado es el calificativo de ‘dantesco’ aludiendo al haberlos encontrado juntos en la cama, porque podía dar lugar a una interpretación muy desagradable.

"Si va por otro sitio ahí sí que no se lo voy a consentir. Lo único que he hecho es cuidar de sus hijos, que no son míos. ¿Dantesca? No te lo voy a consentir. Te lo digo de corazón y no vayas por ahí, sobre todo por tu hijo. Soy la más buena del mundo, pero por ahí no paso si es lo que quiere insinuar", alegó.

"¿No puede pensar que la mujer de su marido está cuidando de su hijo porque tiene una neumonía que nos daba miedo? Su hija ha sufrido mucho porque su madre no estaba con su hermano. Por eso Rocío Flores no se hablaba con su madre", explicaba.

Cazando piojos

Otro de los momentos a los que ha tenido que hacer frente es aquel en el que Rocío Carrasco aseguró que sus niños volvían a casa llenos de piojos. Que ella se encargaba de eliminarlos, pero volvían de nuevo con ellos.

"Esos niños han ido como un pincel saliendo de mi casa. Los niños han estado de punta en blanco. Yo soy con la higiene demasiado. Esto me parece... Te puedo decir que los niños han ido perfectos. Yo soy muy limpia. Que hayan tenido piojos cuando eran chicos bueno, pero a mí que me va a decir. Yo de chica también. Los niños siempre iban de punta en blanco. Solo puedo decir que no soy ninguna guarra", aclaraba sobre este asunto.

Hija de su padre

También la han acusado de no llevarse bien con Rocío Flores al principio de conocerse y de irse a Sevilla cada vez que llegaba la quincena en la que su marido tenía a los niños. Sobre eso también ha dado su versión.

“Estábamos los quince días 100% con los niños. Yo no he tenido mala relación con Rocío Flores. Rocío era muy de su padre y cualquier persona que rozara a su padre era como 'me va a quitar el puesto'. Me costó la vida ganármela", contó sobre aquellos primeros momentos.

Tras el intento de suicidio

Uno de los temas más delicados en esta historia es el momento en el que Rocío Carrasco intentó quitarse la vida cuando Antonio David Flores entró a Gran Hermano Vip. Olga ha relatado cómo se enteraron de este trágico suceso.

"Yo sé lo que he hecho cuando yo me he enterado. Cuando David sale de Gran Hermano, en el hall del hotel nos cuenta el abogado lo que ha sucedido. Días después David padre se lo cuenta a su hija. Su hija llama a Rocío Carrasco y no voy a decir más nada", explicaba.