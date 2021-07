Kiko Matamoros abandona el plató de ‘Sálvame’ afectado tras las palabras de Paz Padilla sobre su hija Anita

Este jueves 28 de julio Anita Matamoros cumplía 21 años y su padre, Kiko Matamoros no la felicitaba porque desde que se separó de Makoke y comenzó una nueva relación con su actual novia, mucho más joven que él, padre e hija no se dirigen la palabra.

En Sálvame, los colaboradores y, sobre todo Paz Padilla, le reprocharon esa mala relación. “Mi vida, que me queda poca, no me la va a hipotecar nadie”, aseguraba el colaborador. “No me siento obligado a tener que hacer ciertas cosas sintiendo que no hay voluntad por la otra parte de no hacerlas”, añadía.

En los últimos meses ha habido muchos desacuerdos en la familia que han provocado esta situación de tensión. “No voy a consentir humillaciones para nadie ni abusos ni atropellos de ningún tipo”, explicaba Matamoros.

Padre e hija se han hecho demasiado daño en los últimos tiempos y hay cosas difíciles de olvidar. “Hay mucho más que todo esto. A lo mejor las he pasado pu*** en un quirófano y nadie me ha preguntado cómo estoy”, argumentaba.

Hay episodios que le cuesta asimilar, como el hecho de que su hija se fuera de vacaciones en el barco de Javier Tudela, el padre de su hermano: “Es un señor que le aplastó la tripa a su madre estando embarazada”.

“No quiero nada malo para mi hija, ojalá sea súper feliz, que le vaya todo bien, redondo”, insistía sobre lo máximo que puede hacer con su hija.

KIKO MATAMOROS: "No deseo nada malo a mi hija, pero no quiero tener relación con ella" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 28, 2021

Matamoros abandona el plató

Paz Padilla no puede entender esta relación y se lo ha hecho ver a su compañero. “Tu hija ha pedido ayuda porque no está bien. Tiene 21 años, tiene 21 años”, decía. Matamoros reaccionaba ante estas palabras abandonando el plató visiblemente emocionado.

“Los hijos pasamos por muchas etapas, igual que las personas adultas. La visión de la vida de un adulto no es la visión de una niña de 20 años. Yo he tenido 20 años y he cometido errores con mis padres y sé lo que es una separación y lo que sufren los críos y muchas veces tenemos que ponernos en la piel. Sé que es muy difícil para él, y para ella también, pero para mí el amor está por encima de todo”, continuaba Paz para explicar sus palabras.

“Desde el punto de vista que tengo y lo que sé, creo que lo que impera es el amor de un padre que está sufriendo y una hija que está sufriendo”, añadiendo, cada vez más arrepentida por haber provocado la reacción de Matamoros.

“Al final, hay un problema entre los adultos, que los que estamos aquí lo conocemos, importante y grave y la chica está en medio. ¿Con quién convive? Con la madre, pero no sabe lo que siente el padre. Yo soy de la opinión que a los hijos hay que contarles lo que pasa, lo que sientes, y con 21 años tomará la decisión”, intercedía María Patiño.

Las disculpas de Paz Padilla

“Yo quiero pedirlas disculpas a Matamoros si de verdad hay algo que he dicho que te haya ofendido. Matamoros, siento mucho, de verdad, no era mi intención. No quiero que estés así, de verdad, te lo digo de corazón”, acababa disculpándose Paz.

“No pasa nada, la culpa es mía por dejarme llevar por donde no debo. Y ya está, no pasa nada Paz”, le contestaba Matamoros ya de regreso a plató. “No te sientas mal, yo lo siento porque no debo hablar de esto”, repetía cuando Paz insistía en sus disculpas.

Al final, Paz no pudo evitar las lágrimas. “Estamos llorando todos. ¿Sabes qué pasa? Que yo este año… valoro mucho la gente que amo y me da mucho miedo perderla, y no quiero desaprovechar ni un día de mi vida sin decir a las personas que quiero ‘te amo’ y cuando veo estas cosas me parece que perdemos el tiempo y a veces, como dicen los budas, lanzar una brasa, al final te quemas tú. Déjame que te de un beso por lo menos”, decía. Y sí, al final, había abrazo.

Lo que no parece tan fácil es que ese abrazo se produzca entre padre e hija en un corto plazo de tiempo.