Soraya muestra su barriga con 6 meses de embarazo y confiesa el peso que ha ganado y Chenoa le lanza un piropo

Hace unas semanas Soraya confirmaba que, después de mucho intentarlo, por fin se había quedado embarazada. Su hija Manuela pronto podrá jugar con Olivia, la que será su hermana pequeña y la familia no puede estar más feliz.

Va pasando el tiempo y la barriga va creciendo y la cantante no ha dudado en mostrarla en un selfie en el que no es que se pueda apreciar muy bien lo que ha aumentado porque la vemos de frente. Pero, lo importante, es que ha compartido todos los detalles de cómo va todo.

“Diario de abordo. Así va la cosa … 6 meses y una semana. Vamos, lo que viene siendo 25 semanas. La lumbar un poco pillada, Olivia viene acostada, y con mucho movimiento. Yo que pensaba que iba a ser más tranquila que Manuela 🤣 Ya veremos!”, empezaba diciendo.

Rutinas de embarazada

Como buena embarazada, no está escatimando en cuidados para sí misma, más ahora que ha empezado a ganar peso. “Crema y aceite por un tubo para las estrías. De momento 6kgs, ya veremos de aquí al final … Me encuentro bien de ánimos, cuido mi comida, me alimento sano. Me sigue apeteciendo el frío y la fruta”, detallaba sobre lo que está haciendo.

Y no es lo único, hay más hábitos propios de este estado: “Agua fría en las piernas para la circulación. Siestitas de vez en cuando si apetece, pero no soy muy fan de ellas. Prefiero recostarme y subir las piernas… Sin antojos. Jajajaja vaya resumen!”.

Acaba de entrar en el tercer trimestre y eso supone que ya ha pasado por pruebas médicas que certifican que todo va bien. “Ah! Prueba del azúcar pasada, exudado, y análisis el lunes pasado … a ver qué tal los resultados. No tomo dulces. No me apetecen. El calor así así 😅… Con gengivitis en una muela, pero ya curada. Cosas del embarazo 😝”, aseguraba.

Y claro, no han faltado comentarios animándola en estos momentos tan especiales para ella.

Chenoa: Bonitas ❤️❤️

Carmen Lomana: Que guapa estas

Barei: 😍👏

Y que conste que, pese al embarazo, no para. Ha anunciado que esta misma semana graba nuevo videoclip, el del single que lanzará en septiembre, Soy esa mujer.