Kate Winslet confiesa cómo se sintió realmente con el vestido que lució el año de ‘Titanic’ en los Oscar

Hace unos días volvíamos a ver en prime time Titanic, una de las películas icónicas de la historia del cine que batió records en los Oscar con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio como protagonistas de una de las historias de amor que más suspiros ha generado.

Ahora, más de dos décadas después, la actriz ha rememorado aquel día glorioso en su carrera en la que, con apenas 22 años, volvía a optar a la dorada estatuilla. No se la llevó pese a que la película acabó con 11 de los 14 galardones a los que optaba. Pero, aun así, vivió una noche inolvidable.

Impresionó con su espectacular vestido verde con remates dorados de Givenchy diseñado, a medida, por Alexander McQueen. Se completaba con una chaquetilla tipo bolero a juego con los zapatos. Un diseño que ocupó muchos titulares en aquel 1998.

Un vestido nada cómodo

Ahora ha recordado el que sigue siendo su diseño favorito hasta la fecha en una entrevista con People. “Me sentía como una escultura bordada. Para ser honesta, el vestido no era del todo cómodo para llevarlo. Ni para sentarse. Pero merecía la pena, porque lo había hecho él”, ha reconocido sobre el que fue uno de los primeros grandes diseños de McQueen para Givenchy, firma a la que se había incorporado tan solo unos meses antes de esta alfombra roja y junto a la que permaneció hasta 2000.

Kate Winslet deslumbró en los Oscar 1998 con su vestido de Givenchy. / Frank Trapper/Corbis via Getty Images

Es incomodidad no suele ser una constante para ella. “Siempre espero poder mantenerme calmada y sentirme cómoda, la verdad, y que no me duelan los pies o no tener la regla”, aseguraba sobre sus premisas para este tipo de eventos. Aunque reconoce que aquella 70º edición de los Oscar decidió hacer una excepción.

No se esperaba menos teniendo en cuenta que defendía una película que acabó llevándose el Oscar al mejor vestuario gracias al trabajo de Deborah Lynn Scott. Los vestidos que lució Winslet en el lujoso barco han pasado a la memoria colectiva y son difíciles de olvidar.