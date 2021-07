Shakira explica por qué sus hijos no escuchan sus canciones en casa

Shakira está de promoción presentando su nuevo lanzamiento musical, Don't wait up. Es la primera canción completamente en inglés de la cantante después de muchos años y sobre ella está hablando a medios internacionales de todo el mundo.

Uno de ellos, ET Canadá, quiso conocer la opinión que habían tenido los niños de la colombiana al escuchar su nuevo hit. Sin embargo, la respuesta de la solista de Barranquilla fue completamente sorprendente y ha dejado uno de los titulares del año.

"No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible" explicó Shakira durante la entrevista. Una frase que ya está dando la vuelta al mundo en los titulares de los principales medios del planeta.

Un intento de la solista por no llevar la fama de la madre hasta el hogar igual que suponemos hará su pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. La intérprete tiene claro que de puertas para adentro de su casa, los 4 son una familia completamente normal como otra cualquiera.

"Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona" confesó Shakira.

Solo el paso del tiempo dirá si la estrategia de la colombiana ha funcionado y si sus dospequeños han conseguido interiorizar que la fama de sus padres no tiene por qué ser un listón para ellos.

Durante la entrevista, Shakira también confesó que con su pareja sí que habla de su música aunque la cosa no suele terminar bien habitualmente: "Le pregunto a mi marido, que no tiene ni idea de nada relacionado con mi negocio. No entiende muy bien los vídeos. Dice: ‘Vale, no entiendo para qué sirven los vídeos. ¡No tiene nada que ver con la canción!’, y yo le digo: ‘Ok, ¿sabes qué? ¡No hablemos de esto ahora mismo!".