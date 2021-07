María Isabel se retira de la música a los 26 años: estos son sus motivos

A la temprana edad de 9 años, María Isabel irrumpió en los televisores de toda España con una canción: Antes muerta que sencilla. Con ese tema ganó Eurovision Junior (2004) e iniciaba su carrera artística, alternando música, cine y televisión. Ahora, 17 años después, ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales que deja la música.

La cantante nacida en Ayamonte (Huelva) comienza así su despedida: "GRACIAS POR TODO. Mi gente, he tomado esta decisión: Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Y es duro, y me da rabia... ¡y más yo que nunca he dejado de luchar!

A continuación, la artista comenta que explicará más a fondo su decisión, pero ya anticipa uno de los motivos, y no es otro que su salud mental: "Me veo en la obligación de tener que tomar un respiro... tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir. Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto. Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo. Os contaré con más detenimiento esto, pero ahora, con lágrimas en los ojos, sólo me queda deciros gracias".

El resto de la emotiva carta lo dedica a agradecer el cariño y apoyo de todas las personas que la han acompañado: "¡Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí! Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando. Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre ne habéis llevado a lo más alto! Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido!

Finalmente, concluye lo que quizá sea un hasta luego con lo que hará en el futuro más cercano: "Es el momento de meditar, de pensar, de trabajar duro... y que Dios decida el camino! Os amo mucho".

Han sido cientos los seguidores que han dejado su comentario en forma de apoyo a María Isabel, y también amigos y compañeros de profesión como Kiko Rivera o nuestro DJ Nano, quien le ha dedicado estas palabras: "Valiente decisión. Mucho ánimo y mucha felicidad para ti my friend. Un besazo grande".

Este anuncio llega tan solo un mes después de lanzar Mi Jarana, su último tema. Se trata de una canción muy veraiega, de ritmos urbanos, por lo que ha sido toda una sorpresa en las redes sociales su adiós a la industria musical.

No obstante, hablar de salud mental, por suerte, se está haciendo cada vez más habitual. Hace tan solo unos días era la deportista de élite Simone Biles la que decidía no participar en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de su modalidad por el mismo motivo. Por lo tanto, estas decisiones son dignas de un fuerte aplauso y sirven de ejemplo para el resto de personas, aunque a muchxs todavía les pese.