Jorge Fernández se lleva muchos aplausos por su defensa del consumo de hidratos de carbono

Jorge Fernández es el presentador desde hace muchos años de La ruleta de la suerte, pero no es la única faceta que le da popularidad. Se ha convertido un todo un influencer de la nutrición y el ejercicio físico y son habituales sus recomendaciones en este sentido en sus redes sociales.

“EL NUEVO ENEMIGO LOS HIDRATOS DE CARBONO NO? Que dicen por ahí que son los que engordan y crean enfermedades metabólicas”, empezaban compartiendo en su último post en el que ha hecho una defensa de este grupo alimenticio.

Muchas dietas los eliminan de manera drástica, pero él hace una defensa de estos alimentos. “Lo que engorda y crea enfermedades es el SEDENTARISMO. Se puede elegir o no comer carbohidratos. Yo los como, y además en casi todas las comidas que hago a diario”, confiesa sobre sus propios hábitos.

Eso sí, no vale cualquier carbo hidrato: “Elijo carbos de calidad como tubérculos, arroz, pseudocereales como mijo, trigo sarraceno, avena sin gluten… Pero están presentes en mi dieta sin que me engorden o me creen enfermedades porque el deporte también está presente en mi día a día”.

Es algo en lo que insisten muchos especialistas, una dieta sirve de poco si no se acompaña de una rutina de ejercicio físico. Hay muchas contradicciones en estos asuntos y Jorge es consciente, de ahí, que haya decidido formarse en ese sentido.

“Puedo entrenar en ayunas manteniendo perfectamente mi FLEXIBILIDAD METABÓLICA sin renunciar a ellos. Otro error de concepto pensando que sólo se tiene una buena flexibilidad metabólica si realizas una dieta cetogénica”, explicaba.

Un discurso con apoyos

Él lo tiene bastante claro e insiste en el mensaje: “El ENEMIGO ES EL SEDENTARISMO, NO LOS HIDRATOS DE CARBONO DE CALIDAD!”. Una afirmación que ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores.