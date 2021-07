Entrevista a Pignoise: “Nuestro disco de regreso tiene que ser el mejor de nuestra carrera”

Pignoise ha vuelto. Han pasado 6 años desde la publicación de su último proyecto discográfico pero 2021 nos ha dado una de las mejores noticias musicales que podíamos imaginar. Ellos siempre habían tenido en mente volver a los escenarios pero la pandemia retrasó sus planes. Pero todo el cariño que recibieron en las redes sociales tras lo sucedido con Los Hombres de Paco ha sido el empujón definitivo para lanzar su nueva canción.

Se llama Una sensación y la habéis podido disfrutar en exclusiva en LOS40.com antes que en ningún otro lugar. Lo mismo sucede con la primera entrevista que Álvaro, Pablo y Polo conceden en su regreso oficial. Y no será la última porque no vamos a perderles la pista después de todo lo que nos han contado sobre su nuevo álbum.

"En el tiempo en el que no hemos estado tocando ha seguido haciendo canciones. En el estudio tengo carpetas de canciones creadas en el 2017. Así que cuando llegó el momento de volver a grabar y juntarnos ya teníamos ideas que tenían buena pinta y nos gustaron. Necesitábamos que las canciones nos motivaran para meternos en el estudio con la energía de hacer un disco cojonudo porque un disco de regreso tiene que ser el mejor que sacas de tu carrera. Así que hemos estado concentrados en ello durante año y medio y todavía faltan cosas por salir" explica Pignoise sobre el proceso de creación del octavo disco de estudio de su carrera.

Un proceso que les ha llevado a grabar como hacían en sus orígenes: "Grabamos por separado salvo alguna vez que nos juntamos y se lleva mejor porque nos vemos menos (risas). Cuando Pignoise empezó trabajábamos así aunque luego cambiamos grabando encerrados en el estudio. Polo es el que graba más tranquilo porque no tiene a Álvaro encima".

La primera tarjeta de presentación, como decía anteriormente, es Una sensación: "Es una canción que tiene casi 3 años y nosotros la hemos escuchado hasta la saciedad y eso te hace perder un poco la objetividad. No sabemos cómo va a ser la recepción de la gente aunque nuestro entorno nos ha dado un buen feedback. Es una canción muy nuestra. La idea era hacer un disco que fuera fiel a Pignoise no un disco cómo si nos juntáramos por primera vez los 3. La vuelta de Pignoise tenía que sonar a Pignoise. Creo que la gente va a escuchar Una sensación y va a saber que es de Pignoise".

De momento su nuevo elepé no tiene fecha de lanzamiento pero ya nos morimos de ganas por escuchar el fruto de su trabajo: "No tenemos clara la fecha pero irá en función de cómo va el primer single y cuando se pida el segundo. Tenemos 6-7 canciones y no queremos sacar demasiadas. Queríamos sacar unas 10 pero nos gustan tantas que lo mismo volvemos a dar la brasa con 12 o 13".

Aún con detalles por rematar del disco, Pignoise no tiene pensada realizar ninguna colaboración para este regreso pero nunca digas nunca: "Hemos concebido el disco para nosotros y si luego surge algo de forma espontánea o natural, estamos abiertos. Tiene que ser algo divertido y que se salga de lo habitual en nosotros. Esto suele ser más tema de compañías y nosotros somos más de malas compañías".