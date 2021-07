Ed Sheeran es el último Nº1 de julio con ‘Bad Habits’

El mes de julio ya ha llegado a su fin, pero no sin antes conocer quién es el nuevo líder de la Lista de LOS40. El británico Ed Sheeran ha arrebatado el liderato a Sebastián Yatra y Myke Towers, que ocuparon el puesto más alto con su Pareja del Año por segunda semana no consecutiva. Así lo ha anunciado Óscar Martínez este 31 de julio en #Del40al1CocaCola.

Ed aterriza con Bad Habits, una canción que supuso su regreso a la música. A finales de julio llegó con este sonido renovado y una imagen a la que no nos tiene acostumbrados. Sheeran se convertía en un vampiro y merodeaba por las calles de noche junto a su propio Escuadrón Suicida.

Pues Bad Habits se estrena en lo más alto de nuestra lista subiendo desde el tercer puesto. Una subida que no está nada mal teniendo en cuenta que ésta es su quinta semana en la lista. Poco a poco ha ido escalando hasta hacerse con el oro.

Sobre este hit habló nuestro protagonista a Cris Regatero en LOS40 hace unas semanas. Aseguró que nunca antes había hecho una canción dance, pero probó y el resultado fue el que podemos escuchar. Además, explicó cuál es el origen de Bad Habits y de lo que llega después de 2 años de parón musical.

Lo cierto es que no es la primera vez que Ed llega a lo más alto de la lista. Ya lo consiguió, entre otros, con Shape Of You y I Don't Care. Pero parece que el británico no se cansa de cosechar éxitos en LOS40. ¡Enhorabuena!