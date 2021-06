Entrevista Ed Sheeran: “Nunca antes había hecho una canción dance”

Ed Sheeran está de vuelta. Tras dos años de retirada, hiato o descanso, el británico vuelve a la carga para completar la pentalogía que arrancó hace 10 años con + (Plus). Y lo va a hacer con dos discos como ya confirmó con el patrocinio de la camiseta de su club de fútbol favorito. La primera tarjeta de presentación lleva por título Bad habits y es radicalmente distinta a todo lo que hemos oído de él antes.

"Nunca antes había hecho una canción dance, jamás. Nunca había intentado ponerme a tope en el estudio. Probé para ver qué salía y suena genial" nos explicó el propio solista durante nuestra entrevista por Zoom desde su casa. "Lo principal que quería era que la canción más diferente de todo el disco fuera la primera que la gente escuchara. Creo que hemos cubierto mucho musicalmente hablando a lo largo de los años. Y nunca quiero lanzar algo que alguien haya escuchado ya de mí antes. Quería hacer algo diferente. Y nadie me había visto vestido así antes así que sí, es diferente".

El origen de la canción no podía ser otro que la vida nocturna que en otro tiempo absorbía parte de la vida del cantante y se convirtió en sus malos hábitos ('Bad habits'). "¿Sabes esas noches de viernes en las que sales a beber con los amigos? Y empiezas con una cerveza y piensas que te tomas una cerveza y una ensalada y te vas a casa. Y lo siguiente de lo que te das cuenta es a las 10 de la noche con una botella de vino. Y lo siguiente que te das cuenta es a las 4 de la mañana tomando chupitos de tequila en el ombligo de alguien en un McDonalds. Los malos hábitos llevan a otros malos hábitos, básicamente. Ese es el concepto de la canción" nos explica Ed Sheeran.

Plus (+), Multiply (x), Divide (÷) y lo que llega...

Después de 2 años de parón, el músico inglés ha recargado las pilas al completo hasta el punto de estar trabajando en dos proyectos que empezarán a presentarse este 25 de junio: "Empecé a trabajar en este disco y en el próximo desde que finalicé con Divide. Así que hice Divide e hice la gira Divide mientras iba escribiendo estos discos. Cuando acabó el tour pasé un largo tiempo en el estudio. Estuve viajando. También fui padre. Tuve una pequeña niña, bueno, mi mujer tuvo una pequeña niña. Así que sí, he estado este tiempo escribiendo canciones, grabándolas y siendo padre, básicamente".

Una vida ajetreada para un artista que ha demostrado durante años su versatilidad, su talento y su increíble labor compositiva tanto para él como para otros artistas. Tras un álbum repleto de colaboraciones bestiales (No 6 Collaborations Project), Ed quiere acabar lo que empezó hace una década y lo va a hacer en solitario... O casi: "No va a haber colaboraciones en este disco. Habrá una colaboración con alguien el próximo año y ya está. Pero no va a haber ninguna colaboración más en el futuro. Necesitaba volver a hacer las cosas yo solo".

Si quieres descubrir las sorpresas que te esperan en sus próximos discos y la influencia que Lyra, su hija, ha tenido en su vida y en su música, ¡dale al play!