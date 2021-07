Original Elías asegura que ‘Rakatá’ es la canción del verano 2021 por encima de la de Rauw Alejandro

Original Elías reconoce que le va a costar olvidar este verano y es que el éxito que está teniendo su Rakatá, “el pepinazo del momento”, le ha cambiado la vida. Aunque lleva ocho años dedicado a la música, nunca había conseguido la repercusión que tiene ahora con este tema y todo gracias a TikTok.

La canción surgió como por casualidad y el grano de arena se convirtió en una montaña gracias a muchos influencers que se han hecho eco de él. Anabel Pantoja, Cristina Pedroche, Jedet, Pablo Motos con Lolita y Elena Furiase o Ana Peleteiro han bailado con esta canción. Se ha convertido en el viral del momento.

Él es un joven gitano del barrio de Carabanchel de Madrid y se siente agradecido a Dios y a su padre por todo lo que está sucediendo. Muchos le conocieron tras pasar por Gypsy Kings y ahora su popularidad se ha multiplicado.

Hablar con él es recibir una lección de cercanía, humildad y agradecimiento y eso le hace grande. Esto no ha hecho más que empezar.

Rakatá ha llegado hasta los Juegos Olímpicos, ¿qué te hace sentir eso?

Yo cuando vi a Ana (Peleteiro) bailando en TikTok, es un placer inmenso ver a la élite del deporte de este país bailando el Rakatá y es una satisfacción gigante. Yo estoy todavía que no me lo creo.

¿A quién te gustaría verle grabar un vídeo con Rakatá?

En el deporte me gustaría ver a Sergio Ramos que soy muy fan de él y en el mundo de la televisión me gustaría ver a Risto Mejide bailando Rakatá con su cara muy seria. Pero a día de hoy puedo decir que es algo impresionante porque ya es viral. Me están etiquetando tiktokers muy fuertes, muy influyentes, de Corea, de Japón, se está yendo para Asia, para Latinoamérica, me está etiquetando gente muy fuerte de allí… aquí, en España, la élite del deporte lo está bailando, incluso Pablo Motos en El Hormiguero. Es algo que se me va de las manos.

Hasta Corea, esto apunta a una colaboración con el K-Pop, ¿te verías?

Pues estaría muy bien. Los primeros que me etiquetaron fueron un grupo de pop japonés, que no recuerdo el nombre, pero tienen muchos millones de seguidores y me hicieron el TikTok. Luego, siguientemente, me etiquetó esta chica coreana, que también es influencer y también sale bailándolo. Cuando yo me vi en la lista de los 50 Global Viral de Spotify y me dijeron que estaba entre los 50 vídeos más vistos, fue algo alucinante.

Cuánto le debes a TikTok, ¿no?

Cuanto le debo a TikTok y cuanto le debo a esta muchacha que se llama @labelliido, que fue la que creó el baile que ves que ahora todo el mundo baila. El baile de ‘ja, ja, lo que ha pasao’ es de esta tiktoker de Palma de Mallorca que es super influencer, tiene 8 millones de seguidores y en el momento en el que lo creó, el Rakatá ya estaba super pegadísimo, pero eso fue la guinda del pastel. A partir de ahí fue cuando todos los tiktokers empezaron a unirse y fue una pelota de nieve.

¿Os habéis conocido @labelliido y tú?

No he tenido el gusto. Pero mi amigo Moncho y yo le hemos dejado un mensaje y le hemos dicho que si ganamos un disco de oro se lo vamos a mandar a ella porque se lo merece, porque ella es parte de este trabajo. Si está leyendo esta entrevista ella sabe que le va a llegar un disco de oro con su nombre.

Quién diría que todo surgió de una improvisación… ¿fuiste consciente en ese momento de lo que podías tener entre manos?

Sí, porque cuando yo terminé esa improvisación, estábamos en el concierto, acabamos el show y la gente nos pidió otra canción. Yo le pido al DJ que busque otra canción y mientras lo hace la gente del público nos mira con cara de qué está pasando que está tardando mucho y es cuando me decido a decirles, ‘venga, hacedme un compás’. Entonces la gente empezó a tocar palmas por rumba y yo empecé ‘rakatakatá, rakatá’ y a hacer el estribillo y seguí improvisando y cuando ya me quedé sin aire, le grité a mi amigo Moncho, ‘venga Moncho, pegatela, ¿cómo es?’. Continuó y se creó la magia. Ya cuando se terminó la improvisación le miré a la cara y le dije ’20 millones de reproducciones’.

Y no andabas desencaminado…

Yo era consciente de que se iba a pegar, pero no tanto. Cuando veo que ese audio de ese concierto lo han grabado y lo han subido en TikTok y está la gente bailando un sonido en directo que suena feo y, en una semana, 2000, 3000 reproducciones. Yo decía, ‘Moncho, hermano, mira esto’. Y me decía, ‘que esto es un tema normal y corriente, no hay que hacer un tema’. Pero cuando en una semana tenía diez mil habían utilizado ese sonido y Moncho Chavea me llama y me dice ‘ja, ja, ja, lo que ha pasao’, le digo, ‘hermano, tenemos que hacerlo’. Una vez que lo hicimos, dije, ‘Moncho, tenemos que hacer algo más porque Rakatá ya está super pegao en TikTok’. Y fue cuando me dijo ‘vamos a meter el ‘ja, ja, ja, lo que ha pasao’’, que tanta gracia nos hace de nuestro amigo Dani Rovira, que somos muy fan de él. Esa fue la segunda guinda del pastel. En una semana, en youtube, ya tenía millón y medio de reproducciones. Un mes después, ya tiene diez millones. Este martes, si Dios quiere, ya somos disco de oro.

¿Te ha llegado algún feedback de Dani Rovira?

No me ha llegado todavía ninguna respuesta de Dani Rovira, estoy deseando que me llegue alguna respuesta de ese hombre porque soy super fan, muero por sus monólogos y le hice un pequeño guiño en este tema porque esa frase es la mejor frase que se puede decir

¿La consideras ya la canción del verano o Rauw Alejandro te lo está poniendo difícil?

En España, ahora mismo, la canción del verano es Rakatá. Rauw Alejandro es un pedazo de artista al que yo admiro un montón, pero esta vez Rakatá está muy fuerte, como un caballo de carreras y no hay forma de quitarle de la cresta.

Eso de ‘la canción del verano’ es un arma de doble filo, muchas de estas canciones han sido un one hit wonder. Pasado el verano muchos se olvidan del artista que hay detrás, ¿te preocupa eso?

No, no me preocupa porque gracias al Señor yo ya llevo unos años, llevaré como unos ocho años en línea. Es cierto que lo que está difícil no es subir, porque subir puede hacerlo cualquier persona con cualquier tema porque esto es una pelota que va pasando de mano en mano, pero mantenerse en es lo que funciona, lo que vale y lo que perdura. Yo, gracias al Señor, siempre he estado manteniéndome en línea. Es verdad que ahora he sobresalido más de lo normal, pero siempre me he mantenido en línea. No tengo miedo porque mi talento siempre va a estar ahí a muerte para luchar con quien sea.

Por cierto, ¿tu familia es la que vemos en el vídeo de Rakatá?

Sí. Date cuenta de que se grabó en la puerta de mi casa. Eso que tú ves es mi barrio, son mis amigos. La muchachita a la que doy un beso en la frente es mi esposa, sale en primera fila bailando con mi hija, mis sobrinos. Ahí están amigos del barrio y familiares.

¿Qué te ha dado el barrio?

La inspiración eterna.