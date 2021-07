Estas son las canciones del verano de este 2021

Oficialmente el verano de este 2021 ya ha llegado y aunque la Covid-19 todavía está presente en nuestras vidas y hay algunas normas de seguridad que respetar, la realidad es que las vacaciones ya han llegado para muchos y las playas y los chiringuitos ya se han empezado a llenar.



Este 2021, como cada año con la llegada del calor, desde LOS40.com nos estamos preguntando cuál será la canción del verano, y, aunque cada uno tendrá su preferida, nos hemos atrevido a lanzar una lista de 14 temazos que estamos seguros de que van a arrasar durante los días que nos quedan de sol, arena y playa. Ahí va:

1. Todo de ti, de Rauw Alejandro

Si vives en este país tienes que haber escuchado esta canción de Raw Alejandro. Ya sea porque ha aparecido en alguna playlist veraniega, porque ha saltado su vídeo en YouTube o porque se ha abierto algún storie de Instagram en el que sonaba esta canción, la realidad es que escapar de Todo de ti ha sido muy difícil en las últimas semanas ¡Y estamos seguros de que lo seguirá siendo durante los próximos meses, porque es un verdadero temazo!

Rauw Alejandro - Todo de Ti (Video Oficial)

2. Solo, de Omar Montes, Ana Mena y Maffio

La lista de LOS40 ha estrenado el verano con Ana Mena, Maffio y Omar Montes en el número 1 con su canción Solo, un hit que estamos seguros que, aunque este verano haya pocas pistas de baile, hará moverse a cualquiera que la escuche.

Omar Montes, Ana Mena, Maffio - Solo

3. Pareja del año, de Sebastián Yatra & Mike Towers

Otra de las canciones del verano llega de la mano de Sebastián Yatra y de Mike Towers. El ritmo pegadizo de esta historia de un amor no correspondido ha sacudido por completo las listas de éxitos hispanas y estamos seguros de que seguirá haciéndolo durante todo el verano.

Sebastián Yatra, Myke Towers - Pareja Del Año

4. Yonaguni, de Bad Bunny

Otro de los artistas que no deja de lanzar hits es Bad Bunny. El de Puerto Rico nos sorprendió hace unos días con Yonaguni, una canción con la que ha puesto en el mapa a esta isla japonesa y a la que es difícil resistirse. ¡Estamos seguros de que para muchos, será la canción del verano!

Bad Bunny - Yonaguni (Video Oficial)

5. Un beso de improviso, Ana Mena y Rocco Hunt

Si alguien sabe de canciones del verano ello son Ana Mena y Rocco Hunt. La pareja de artistas acaban de lanzar Un beso de improviso, una canción fresca, divertida y con un ritmo pegadizo en la que vuelven a demostrar que son todos unos creadores de hits y que se convertirá en todo un himno este verano casi con total probabilidad.

Ana Mena, Rocco Hunt - Un beso de improviso (Official Video)

6. Magia, de Álvaro Soler

Escuchar Magia de Álvaro Soler es transportarte inmediatamente a la playa y eso es todo lo que se le puede pedir a una canción del verano. El tema del catalán ha traspasado fronteras y este año ya están bailando con el en Italia, Bélgica, Francia y Polonia. ¿Tú todavía no has vibrado con Magia?

Alvaro Soler - Magia (Official Music Video)

7. Ram Pam Pam de Natti Natasha y Becky G

Después de éxitos como Pijama y Mayores, Becky G y Natti Natasha se han unido para crear la que sin duda será una de las canciones que este verano sonarán en los chiringuitos de todas las playas. El ritmo de Ram Pam Pam es súper pegadizo y una vez la escuchas, no te la puedes quitar de la cabeza. ¡Como cualquier canción del verano, vaya!

Natti Natasha x Becky G - Ram Pam Pam [Official Video]

8. Hijos contigo, Lérica y Mau y Ricky

El punto rockero al verano lo pone otra de las canciones que ahora mismo está en la lista de LOS40. Se trata de Hijos contigo de Lérica y Mau y Ricky, porque, ¿a quién no se le levanta el ánimo cuando escucha este temazo? ¡Es toda una dosis de energía positiva!

Lérica, Mau y Ricky - Hijos Contigo

9. Butter, de BTS

No dejan de batir sus propias marcas y no podían no estar en esta lista. Los BTS y su Butter, la segunda canción que la banda ha lanzado totalmente en inglés y con la que está conquistando a sus fans y a muchísima más gente. ¡Esetamos seguros de que este verano bailarás Butter!

BTS 'Butter (Cooler Remix)' Official MV

10. Qué más pues?, de J Balvin y Maria Becerra

Hemos llegado al verano con Qué más pues? de J Balvin y Maria Becerra entre las canciones más escuchadas de nuestro país y no es de extrañar. Esta canción del colombiano y la argentina lo tiene todo para ser un éxito.

J. Balvin, Maria Becerra - Qué Más Pues? (Official Video)

11. Culo, de Lola Índigo

Queda nada y menos para que Lola Índigo estrene La niña, un disco en el que lleva trabajando mucho tiempo y del que ya ha dado un adelanto que nos permite advertir que el trabajo estará lleno de hits. Culo, firmada por ella misma y el argentino Khea es otra de las canciones del verano de 2021.

Lola Indigo, KHEA - CULO

12. Loco, de Justin Quiles. Chimbala y Zion & Lennox

Si quieres bailar pon Loco, de Justin Quiles, Chimbala y Zionn & Lenox. Esta canción con ritmos latinos es totalmente pegadiza y, según el propio Quiles, está hecha para "bailar y para disfrutar".

Justin Quiles x Chimbala x Zion & Lennox - Loco (Official Music Video)

13. Baila conmigo, de Selena Gomez y Rauw Alejandro

Desde que a principios de año Selena Gomez y Rauw Alejandro lanzaran esta colaboración, no han parado de cosechar éxitos. Es pegadiza y no arrancarse a bailar al escucharla es casi imposible.

Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo (Official Video)

14. Dos veces, de David Bisbal y Luis Fonsi

David Bisbal y Luis Fonsi son muy buenos amigos y esto se nota en Dos veces, una colaboración que acaban de lanzar y que escribieron por zoom durante los meses más duros de la pandemia. Esta canción mezcla los estilos de los dos artistas y es una firme candidata a canción del verano.

David Bisbal, Luis Fonsi - Dos Veces

15. La niña de la escuela, de Lola Índigo, Tini y Belinda

Lola Índigo ha estrenado el verano con el lanzamiento de su nuevo disco, La Niña, y en él ha includido al single homónimo La niña de la escuela, una canción que no para de cosechar éxitos y que firma de la mano de Tini y Belinda.

Lola Indigo, TINI, Belinda - Niña de la Escuela

¿Qué más se le puede pedir a una canción del verano?