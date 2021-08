7 razones para ver ‘El Escuadrón Suicida’, la sangrienta salvajada de James Gunn

Si hay algo que nadie le puede negar a James Gunn es que es uno de los directores más creativos de nuestro tiempo. Reinventó el universo de Guardianes de la Galaxia para Marvel, convirtiendo a los desconocidos chatarreros espaciales liderados por Star-Lord en los héroes favoritos de muchos fans del MCU. Los más de 700 millones de dólares que recaudó solo su primera entrega dan buena cuenta de la buena recepción que obtuvo.

Después de que Disney despidiese a Gunn raíz de unos polémicos tuits, y de que luego decidiese reincorporarlo a sus filas para dirigir Guardianes de la Galaxia 3, el cineasta decidió embarcarse en una tarea aún más complicada: revivir el universo de Escuadrón Suicida, uno de los mayores fracasos de crítica de DC, principalmente por la mala sintonía que hubo entre David Ayer, su director, quien tenía una visión muy concreta de la historia, y Warner Bros., que impuso innumerables cortes en la edición final de la película y cercenó por completo la trama que Ayer tenía en mente, haciéndola inverosímil y caótica.

Gunn tenía por delante la tarea de hacer lucir una saga maltratada y fracasada, con muchas posibilidades creativas pero de difícil reinicio (de ahí que El Escuadrón Suicida sea una secuela pero también un reboot, un renacimiento de la franquicia). Sin embargo, tal y como os contamos en este artículo, no hay nada imposible para James Gunn, un director que posee uno de los universos más prolíficos y creativos de Hollywood. El Escuadrón Suicida es un peliculón salvaje, sangriento y ultraviolento que goza de un negro, negrísimo sentido del humor que la hace una de las experiencias más disfrutables del año. Os dejamos siete razones para ir a verla:

El Escuadrón Suicida - Trailer Oficial

1. La variedad de personajes nuevos

Aunque Gunn conserva a algunos de los antihéroes de David Ayer como Harley Quinn (Margot Robbie), el coronel Rick Flagg (Joel Kinnaman) o el capitán Boomerang (Jai Courtney), algunos con más presencia que otros, la gran novedad de El Escuadrón Suicida está en su novedoso quinteto protagonista: el Bloodsport de Idris Elba, el Rey Tiburón al que pone voz Sylvester Stallone, la debutante Ratcatcher 2 que interpreta la joven Daniela Melchior, el inquietante y depresivo Polka-Dot Man al que encarna David Dastmalchian y, por supuesto, el irrepetible Pacificador de John Cena, quien además tendrá su propia serie de televisión dirigida por Gunn para HBO.

2. La historia funciona de forma orgánica

James Gunn nunca fuerza la acción. De hecho, construye la trama en base a sus personajes. Estos actúan conforme a las circunstancias que tienen a su alrededor, y no al revés, por eso su comportamiento se siente tan realista y evolucionan de forma coherente, despertando tanto interés y simpatía para el público. Es lo que consiguen las buenas historias: que te las creas aunque lo que te muestren sea una maldita locura.

3. El 'kaiju' de Starro

Starro, la estrella de mar gigante, es uno de los monstruosos supervillanos más famosos de los cómics de DC. La reacción de todos los fans al ver a este gigantesco kaiju en el tráiler fue unánime: ¡Es demencial meter a un personaje tan surrealista en la trama! Sin embargo, después de ver la peli uno entiende que todo en El Escuadrón Suicida es tan loco y divertido que hasta una gigantesca estrella marina con poderes psíquicos funciona a la perfección.

EL ESCUADRÓN SUICIDA - Tráiler Oficial "Lluvia"

4. Libertad creativa al 100% y un gran sentido del humor



En esta entrevista con el actor hispano-argentino Juan Diego Botto él nos contaba que James Gunn tuvo la máxima libertad creativa por parte de Warner Bros. durante todo el rodaje, lo que se traduce en que la película lleva el sello del director al cien por cien. Nada de presiones de estudio ni de censuras: todo lo que se ve, lo bueno y lo malo, es decisión de James Gunn. ¿Lo que más brilla de su sello personal? Ese sentido del humor negro, negrísimo, que lo impregna todo.

5. Harley Quinn brilla con luz propia

Si algo agredeció James Gunn a David Ayer fue haber fichado a Margot Robbie para el papel de Harley Quinn. El Joker de 2016 fue un auténtico desastre, pero la superheroína femenina y pareja del guasón trascendió más allá de la historia. Gunn ha querido darle un gran protagonismo a este personaje que, gracias a la estupenda interpretación de Robbie, brilla con luz propia. Una mujer excéntrica, divertida, trastornada y sangrienta. ¿Qué más podemos pedir para los Task Force-X?

6. Violencia sin límites que roza el gore

Si en algo se ha querido distinguir James Gunnes de otras producciones de superhéroes es en el tratamiento de la violencia: El Escuadrón Suicida es extremadamente sangrienta y salvaje. Verás vísceras, cabezas estalladas y miembros amputados. Tened claro que en este aspecto se parece mucho más a The Boys que a Los Vengadores. Si eres de estómago sensible, no comas antes de ir a verla.

7. La escena postcréditos

Nuestra recomendación es que te quedes hasta el final de los créditos de la película, porque tras la lista colaboradores, técnicos y artistas que han trabajado en esta estupenda superproducción tendrás una recompensa: una escena final que unirá la película con el futuro del universo de El Escuadrón Suicida.

El Escuadrón Suicida estará disponible en cines desde el 6 de agosto de 2021.