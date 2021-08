Lil Nas X sube la versión “sin censura” de ‘Industry Baby’, el videoclip donde baila desnudo

Suma y sigue. Lil Nas X ha hecho estallar internet con la publicación de la versión sin censura de su último videoclip. Se trata del que acompaña a la existosa canción Industry Baby, el cual ya había causado un enorme revuelo porque baila desnudo en las duchas de una cárcel (eso sí, con píxeles en ciertas zonas).

El rapero estadounidense, con el incendio creado por dicha coreografía en la que él y los bailarines se lo quitan todo, lanzó una promesa en Twitter: si este tuit llega a 200 mil likes, subo la versión sin censura a una conocida web de contenido para adultos.

Como era de esperar, sus fans comenzaron a darle al corazoncito sin dudar un instante. Sin embargo, el artista vio que el número de me gusta se acercaba vertiginosamente a la cifra que había puesto, por lo que, de una forma realmente divertida, eliminó el post de la red social del pajarito.

Después de lo que parecía ser el trágico final del reto que se había propuesto, llegó la sorpresa al ver el siguiente vídeo en YouTube en la cuenta oficial del rapero: INDUSTRY BABY (Uncensored Video). ¡Ha cumplido su promesa!

Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY (Uncensored Video)

Como ya habrás podido comprobar, se trata de uno de los mayores trolleos de los últimos tiempos. Al llegar al segundo 34, en el que debería empezar el momento del baile sin censura, la imagen se queda estática. Lo único que se ve en los minutos restantes es la alcachofa de una ducha, mientras el vídeo está cargando.

Lil Nas X ha conseguido en tan solo unos días casi 8 millones de reproducciones en su vacile publicado en YouTube. Mientras tanto, la versión real de Industry Baby ya supera las 50 millones de visualizaciones en la misma plataforma, consilidándola como una de las canciones del momento.

Este músico nacido en Georgia, Estados Unidos, no deja de sorprender y romper con todos los esquemas con sus lanzamientos, entre los que también se encuentra su hit Montero (Call Me By Your Name) que no nos cansamos de escuchar en LOS40.