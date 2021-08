Victoria Martín y Carolina Iglesias: detrás de los micros de ‘Estirando el chicle’

Victoria Martín y Carolina Iglesias son dos mujeres talentosas que tienen mucha comedia encima y pocos pelos en la lengua. Juntas hacen Estirando el chicle, uno de los formatos más populares de Podium Podcast donde se dedican a hablar con mujeres de diferentes sectores para darle un poco de humor a la vida y de paso lanzar contundentes mensajes a esa sociedad más cromañona.

Ambas forman el tándem perfecto y su éxito es incontestable. Por eso, para conocerlas un poco mejor, porque nos puede la curiosidad, en LOS40 nos hemos trasladado a la grabación de uno de los capítulos veraniegos de Estirando el chicle para hablar con Victoria y Carolina del pasado, el presente y el futuro de su bonita y fructífera historia de amor.

Su historia empezó, como buenas millennials, en las redes sociales y el flechazo llegó cuando se produjo la esperada desvirtualización. "Ella vino a verme al teatro cuando estaba actuando con Soy una pringada. Ahí éramos fan la una de la otra, pero sin conocernos en persona. Nos conocimos en Yu", explica la influencer Percebes y Grelos desde lo alto del hotel Aloft de Madrid.

Y añade Living Postureo: "La conocí en la radio y aprendí mucho trabajando con ella. Nunca había hecho nada y me recibió con los brazos abiertos. Ahora estoy tan casada que si me da un embolia me quiero morir en tus brazos".

Y ese cansancio se debe a mucho trabajo, muchos intentos y la consecución de un proyecto que ahora forma parte de los grandes títulos del universo podcaster. ¿La clave de su éxito? Prepararse bien los programas dejando siempre margen a la improvisación.

"Llevamos todo preparado. Los temas, las preguntas.. Lo que pasa es que luego nos vamos por los cerros de Úbeda y del 90% del guion hacemos un 20", afirma Victoria. "Es muy importante llevarlo todo preparado porque hay gente que se cree muy graciosa cuando improvisa y… (pausa dramática) Muchas veces no sale y por si no fluye la cosa tenemos nuestro guion".

