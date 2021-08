La ‘espantada’ de Christian Gálvez antes del estreno de Alta Tensión: “No es un lugar sano”

Christian Gálvez es uno de los rostros de la televisión más populares de nuestro país. Eso no significa que esté libre de sufrir el acoso que muchos haters y trolls realizan día tras día en las redes sociales. Una de ellas, tal vez la más polémica, es Twitter. El presentador ha dicho adiós definitivamente a la red social del pajarito para centrarse en su salud mental.

"Cuando entré aquí, allá por el 2010, prometía ser un lugar muy interesante, un semillero de buen rollo, de compartir cosas en común, de celebrar los éxitos juntos y apoyarnos en los fracasos, esos eventos históricos de los que uno más aprende. Todo eso se vino abajo muy pronto" tuiteaba el presentador.

Un mensaje que llegaba pocas horas antes de que Gálvez iniciara su nueva andadura como maestro de ceremonias de su nuevo programa, Alta Tensión. Como ya ha estrenado varios formatos, ha preferido decir adiós y evitarse el ruido tanto en forma de aplausos o de críticas que siempre se genera con un nuevo programa.

"He saboreado los aplausos en muchas ocasiones y también he sufrido las críticas. Cuando uno observa todo esto desde la distancia se da cuenta de que lo que la gente aplaude es una imagen que se han creado de mí. Muy pocos conocéis a Chris. No a Christian Gálvez, a Chris" confiesa Christian tras su paso por Twitter que asegura haber cambiado mucho: "A mejor o a peor, ¿quién sabe? Yo personalmente he cambiado para intentar convertirme en quien quiero ser. Twitter no permite todo

"Después de tanta tristeza, de tanta muerte a mi alrededor (en mi caso, muchas pérdidas), he decidido ser feliz, disfrutar de lo que hago y no tener siempre presente el cruel termómetro de Twitter sobre mis hombros. Twitter no refleja la realidad. Al menos no toda. Gracias por estar al otro lado, por confiar, por creer, por auparme, por celebrarme, por consolarme. Ha sido un verdadero honor teneros cerca entre tanta ira. No tendré un ojo pendiente en este lugar para buscar una palabra amable entre tanta rabia e indignación" asegura Gálvez.

"Igual soy demasiado optimista, pero este no es un lugar sano. Después de tanto tiempo alejado de la tele, quiero volver y disfrutar, ser feliz mientras dure la aventura. Caerán críticas, lloverán comparaciones o alabaréis nuestro trabajo, pero no estaré para leerlo" finalizaba el presentador televisivo.

El que fuera presentador del mítico rosco de Pasapalabra, durante 12 años en Mediaset, vio cómo una disputa jurídica entre la cadena y los creadores del formato le arrebataban el programa y acababa en manos de Antena 3 con Roberto Leal como sustituto.

Ahora su nuevo hogar se llama Alta Tensión. Se trata del mítico formato que popularizó Constantino Romero a finales de los 90 en Antena 3 y que vuelve pero ahora a Telecinco. Su primera emisión ya ha visto la luz: ¿qué te ha parecido?