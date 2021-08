Paula Gonu denuncia que la han amenazado con publicar vídeos extraídos de su propio móvil

Paula Gonu es una de las influencers más conocidas de nuestro país, una afirmación avalada por sus más de dos millones de seguidores en Instagram, por ejemplo. Sin embargo, no es la primera vez que este tipo de creadores de contenido y rostros populares de las redes sociales muestran la cara más amarga de la popularidad.

Desde haters de todo tipo hasta los casos más extremos, como el que ha denunciado en esta ocasión la influencer Paula Gonu, que ha hablado públicamente sobre un intento de extorsión del que habría sido víctima.

Paula Gonu: "Me gustaría saber la forma más rápida de denunciar"

"Me están amenazando con publicar supuestos vídeos que han extraído de mi móvil si no pago 1.600 euros en menos de 48 horas. Evidentemente, no voy a pagar, ¿cuál es la forma más rápida y eficiente de denunciar esto?", escribía la joven catalana en su perfil de Twitter provocando multitud de respuestas por parte de sus fans, quienes le han aconsejado encarecidamente que se pusiera en contacto con la Policía o la Guardia Civil y que llevase los mensajes a modo de prueba.

me están amenazando con publicar supuestos vídeos que han extraído de mi móvil si no pago 1600€ en menos de 48h, evidentemente no voy a pagar pero cuál es la forma más rápida y eficiente de denunciar esto?? — Paula Gonu (@paulagonu) August 2, 2021

Desde recomendarle que llamase al 017(el número de ayuda en ciberseguridad de INCIBE), hasta abogados que le pedían más información por mensaje directo para poder ayudarla, el aluvión de respuestas fue inmenso para un tweet que ya acumula más de cinco mil reacciones. Finalmente, no ha contado cuál ha sido la determinación que ha tomado en relación a estas amenazas pero sí ha dejado constancia de que no tenía ninguna intención de “dejarlo pasar sin más”.

Pero me gustaría saber la forma más rápida de denunciar para tampoco dejarlo pasar sin más — Paula Gonu (@paulagonu) August 2, 2021

Bien es cierto que, aunque la influencer no ha mencionado cuál era el contenido de las imágenes, muchos usuarios han dado por hecho que para poder ser objeto de extorsión debería tratarse de contenido de tipo íntimo o sexual. Algo que ha generado otro debate paralelo, ya que, independientemente a lo que se pueda ver en los vídeos, el simple hecho de que hayan sido extraídos de su teléfono y publicados sin su consentimiento ya sería un ataque contra su intimidad, independientemente del contenido.

A día de hoy y después de todo el lío formado en la plataforma, Paula Gonu se encuentra en Ibiza y no ha vuelto a hacer referencia alguna al tema. Por lo que, se da por hecho que de alguna forma u otra ha conseguido resolver el desagradable asunto.