"No he visto esto en 15 años": La puntería de Lili en 'La Ruleta de la Suerte' sorprende a Jorge Fernández

La ruleta de la suerte de Jorge Fernández no descansa en agosto y nos está dejando grandes momentos como el protagonizado por Lili, una concursante que dejó sin habla al presentador del formato de Antena 3 haciendo algo que todavía no se había visto en 15 años de emisión.

La participante, que llegó al plató de Atresmedia para tratar de hacerse con el bote, parecía haber entrenado para su gran momento en la televisión y esto se hizo patente desde el primer panel. Lili, que concursó el martes bajo la bandera roja anunció que se disponía a conquistar el gajo de los 25 euros, lanzó y cayó en él. "Qué máquina Lili, al 25. Vamos a por una cifra más alta, ya que tiras tan bien...", dijo entonces Jorge Fernández, que no sabía que todavía le quedaba mucho que demostrar a la concursante.

E inmediatamente Lili volvió a hacer gala de su excelente puntería. Pese a que el paso de los años y los centenares de concursantes por La ruleta de la suerte han demostrado que caer en la casilla exacta en la que uno quiere no es tan simple como parece a primera vista, esta participante dio en el clavo hasta en cuatro ocasiones consiguiendo en un solo turno caer en el comodín, en los 75 euros y en 'Me lo quedo' todo ello después de advertirlo en voz alta y ante todo el mundo.

"Ha dicho que apuntaba en tres gajos y en los tres ha caído en ellos. ¡Qué pasada Lili!", dijo Jorge Fernández entre risas cuando a Lili todavía le quedaba por acertar un tiro más, el del gajo de los 75 euros.

Y al culminar su tirada Jorge Fernández flipó. "Yo no he visto esto en quince años. No lo he visto. Cuatro de cuatro y nada más empezar el programa", comentó el presentador con cara de asombro al advertir la grandísima puntería que la participante había demostrado al acertar su cuarto tiro.