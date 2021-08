Una profesora de Lali Espósito le pide perdón públicamente por no haberla animado en su carrera como actriz

Lali Espósito es, además de una gran actriz y cantante, una persona con mucho sentido del humor y lo ha demostrado una vez más. La que es una de las protagonistas de Sky Rojo, la serie que no deja de cosechar éxitos en Netflix, ha comentado con mucha gracia un tuit que una antigua profesora del instituto le ha dedicado para recordar que, aunque ella misma no la animó a seguir adelante con su carrera en el mundo de la interpretación, la argentina no dudó en apostar por su sueño.

"Quiero avergonzarme públicamente: hace más de una década, le tomé examen final de Lengua de 5to. a Lali Espósito y le dije “Marianita, sos muy inteligente, tenés que ir a la facultad. ¡Con esta profesión, nunca se sabe!", le ha tuiteado recientemente la lingüista y profesora Silvia Ramírez.

Ante este mensaje, que enseguida tuvo una gran repercusión gracias a los fans que la actriz ha ido acumulando desde que en 2004 participó en la exitosa serie Floricienta, Lali no ha dudado en enviar una respuesta pública a la que fue su profesora: "Jajajaja ... es que nunca se sabe! Besos!", le ha contestado la intérprete.

"Muy comprometida con el estudio"

Pero la historia de Lali y su profesora no ha quedado ahí. La repercusión del tuit de Silvia Ramírez ha sido tal que, una vez que Lali le ha respondido, ella no ha dudado en dejarle claro lo "orgullosa" que se siente de ella y el gusto que le da haberse equivocado en sus predicciones sobre el futuro de la actriz.

Por otro lado, otra usuaria de Twitter que asegura haber sido profesora de inglés de la actriz de Sky Rojo ha querido recalcar que Lali Espósito siempre fue una estudiante "muy comprometida" que se esforzaba por sacar buenas notas.

EL REENCUENTRO CON LA PROFE AMAMOS — aRi (@espossxari) July 28, 2021

Además, otros seguidores de Lali han visto claro el contenido que podría generar un posible reencuentro entre la actriz y su antigua profesora y no han dudado en animarlas a quedar para volver a verse después de más de una década. ¿Les hará caso Lali? Eso solo el tiempo lo dirá...