El anuncio de Aless Gibaja para Snickers, condenado en redes sociales por homofobia

Desde luego que si el objetivo de Snickers era conseguir que su última campaña publicitaria causase impacto social, ¡lo han logrado! Eso sí, las críticas en redes sociales ante su último anuncio protagonizado por el influencer Aless Gibaja no han sido precisamente buenas y el comentario más extendido en redes lo sentencia como “homófobo”.

Perteneciente a una campaña llamada "No eres tú cuando tienes hambre", Aless Gibaja no es el único que aparece en uno de estos spots, en los que vemos rostros tan populares como el de Carmen Lomana. En todos ellos la acción es bastante similar y, con un chiringuito como centro de la trama, estos famosos piden algo de comer o beber. Es entonces cuando el camarero, quien previamente en otro vídeo disponible en las redes sociales de la marca de la chocolatina explica que la mejor forma para tratar con “un personaje de estos” es ofrecerle un Snickers puesto que, tal y como reflejan los diferentes spots, la personalidad de quien lo prueba cambia al instante.

Así es el anuncio de Aless Gibaja para Snikers

Es precisamente ahí donde reside el problema principal que se ha juzgado en redes sociales. Porque si en el anuncio de Carmen Lomana lo que se elimina es su actitud “pija”, tan comentada en numerosas ocasiones incluyendo otros anuncios, en Aless Gibaja lo que la marca ha decidido borrar de un plumazo a golpe de Snickers ha sido la “pluma”. Todo ocurre cuando el influencer pide un “sexy zumo de naranja con vitaminas A, B y C”, entonces y ante la mirada impasible de los presentes, el camarero procede a servirle una chocolatina mientras le pregunta “¿Mejor?” Cuál es la sorpresa cuando quien responde es un “nuevo” Aless Gibaja.

Un anuncio que rematado con la frase "No eres tú cuando tienes hambre" no ha hecho más que avivar el debate sobre si la marca está tratando como algo positivo el tratar de ocultar la homosexualidad o si hay algo malo en ser como uno es, discutiendo con qué había de malo en la forma en la que Aless Gibaja había ordenado inicialmente su zumo. El eslogan, al igual que la idea total del comercial, ha sido tildado como "homófobo" y "plumófobo", además de muy poco oportuno en una época en la que las agresiones por cuestiones de discriminación al colectivo LGTBI+ han sido foco de las noticias últimamente en nuestro país. Y es que, muchos twitteros condenan que no se aprecia ninguna “locura” a causa del hambre, sino una "clara intención de erradicar la homosexualidad" del influencer en el anuncio.

Con lo fácil y a huevo que estaba hacer lo de la chocolatina justo al revés... A nivel narrativo y de mensaje incluso. Con hambre eres un tío soso y mustio. Sin hambre eres feliz y positivo como Aless Gibaja. — Roberto Pérez Toledo (@mividarueda) August 5, 2021 Entonces estamos todos de acuerdo que el anuncio de Snickers no hay ni por dónde cogerlo... Pero que Aless Gibaja se haya prestado para que lancen ese mensaje... manda 🥚🥚 — Mi Alter Ego 🙆🏼‍♀️ (@MiAlter89264490) August 5, 2021

Por supuesto, no han faltado las críticas hacia el propio Aless Gibaja, a quien muchos usuarios de Twitter acusan de “vendido” por haber aceptado a dar su imagen para esta polémica campaña que ha colocado, tanto a la marca como a su protagonista en los trending topic del día y al vídeo en un anuncio viral.