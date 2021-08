Original Elías, artista del verano por ‘Rakatá’: Hablamos de ‘Gipsy Kings’, Rosalía, Omar Montes o reguetón

Original Olías es un gitano madrileño que lleva ocho años dedicado a la música, aunque es este verano de 2021 cuando ha conseguido dar un pelotazo con Rakatá, el viral del momento que ya han bailado celebrities como Anabel Pantoja, Cristina Pedroche, Jedet, Ana Peleteiro, Lucía Bellido o Pablo Motos, entre otros.

Son muchos los influencers que han extendido el éxito de ete tema por todo el mundo. De Europa a Asia pasando por Estados Unidos, son muchos los que han bailado con esta canción que ha conseguido colarse en la lista 50 Global Viral de Spotify certificando su éxito mundial.

Su artífice está convencido de que, en España, es la canción del verano. Hemos querido conocerle un poco mejor y hemos descubierto a un joven que sabe lo que es la televisión y lo que puede aportar, que tuvo que convencer a su padre de que lo que hacía no era diabólico y que terminará el verano acompañado por Beatriz Luengo, Omar Montes o Mala Rodríguez en el remix de su canción.

Aunque muchos acaban de descubrirte, tú llevas ya años en esto. Tu padre te trajo un disco de Puerto Rico de Vico C y todo cambió, ¿cómo recuerdas aquella primera escucha?

Yo cuando escuché la primera frase del disco que se llamaba Aquel que había muerto, fue cuando se me erizó el pelo, se me encogió el corazón y fue como una sensación de euforia a tope y yo dije, ‘esto es lo mío’, aunque yo ahí ya manejaba toda la percusión y toda la música, pero lo que, es decir, ‘esto va a ser lo mío y este va a ser mi camino’, fue el momento que mi padre me trajo ese cd de Puerto Rico, que bendito CD.

Por cierto, que tu padre es pastor evangélico, igual que el de Katy Perry. Ella se quejaba de que era muy estricto, ¿en tu caso?

Bastante estricto, sí. Ten en cuenta de que yo tenía 11 o 12 años y yo quería ser un trapero y tener un pendiente como los Power Rangers, pero mi padre no me dejaba, decía que eso era diabólico y que era del diablo. Luego yo crecí y quería ser rapero y tampoco me dejaba, hasta que él fue a Puerto Rico, conoció a este señor y su música que es rapera urbana y vio el mensaje de salvación en un tema de hip hop y me dijo ‘te dejo escuchar esto que lo veo como un arma genial, una herramienta estupenda para poder predicar a la juventud’. Ahí a mi padre le cambió su forma. Mi padre dice que no hay que confundir la libertad con el libertinaje, pero sí es verdad que ahora la libertad la tengo con él, me apoya. Cuando vio que esto era un trabajo y una carrera seria empezó a apoyarme sin parar y está ayudándome. Doy gracias a Dios de que ahora mi padre está conmigo al pie del cañón.

¿Cómo ha influido una educación religiosa en tu música, si es que lo ha hecho?

Está muy bien porque entiendes y sabes lo que está bien y lo que está mal. Entiendes que no hay otra persona en el mundo que te pueda dar la salvación eterna que no sea Dios y esa es una realidad muy cierta lo que pasa que mucha gente no lo creo, pero aquí cada uno es libre y puede creer lo que quiera. Doy gracias a Dios de tener un padre así y de haberme criado en esa cultura y en esa religión.

Con esa forma de pensar, supongo que te será fácil entender a Justin Bieber y este giro hacia la música cristiana que está experimentando, ¿no?

Por supuesto, le entiendo perfectamente.

Flamenco y reguetón son una buena combinación, ¿qué crees que aporta a la escena urbana que predomina hoy en día?

Date cuenta que el flamenco es lo más emocionante de todo género musical que existe. El flamenco es emocionante, ver a un bailaor, ver a un cantaor, guitarrista, músico, eso es super emocionante. En el momento que fusionas lo más emocionante de la música con lo atractivo de la música que en este caso es el reguetón, que, para nosotros, los jóvenes, es lo más atractivo, cogemos lo emocionante que es la percusión del flamenco y ahí metes el reguetón y al mezclar las dos cosas, se queda la magia. Es cierto que en Latinoamérica son los reyes del reguetón, son los jefes, pero en España tenemos el flamenco reguetón que somos nosotros los jefes, los mentores, vamos, como Benito y Manolo, los mentores del gotelé. Moncho y yo somos los mentores del flamenco reguetón en España y eso será un género que pasarán años y se seguirá cantando.

Rosalía o C. Tangana, ¿con cuál te verías haciendo una colaboración?

Muy buena pregunta porque los dos son dos fenómenos, pero realmente me gustaría hacer algo con Rosalía. Con C. Tangana igual porque el madrileño a mí me flipa su personalidad, pero con Rosalía sé que se haría algo super atractivo y super emocionante.

De momento te vamos a ver con Mala Rodríguez, Omar Montes, RVFV o Beatriz Luengo con los que has grabado el remix, ¿cómo ha sido?

Una experiencia única porque desde que soy chico he escuchado a Yotuel en su grupo, Orishas, he escuchado a La Mala, he escuchado a Beatriz. Son tres referentes que yo escuchaba mucho de pequeño y crecer y ver que esas personas te han dado un toque para entrar en el remix del tema que tú has hecho es una satisfacción enorme. De hecho, me eché fotos con todos como si fuera un fan, de verdad.

Y como referentes que son para ti, ¿te han dado algún consejo?

Yotuel escuchó la canción y en el minuto uno me dijo, ‘papi, este es un tema como La Macarena’ y te prometo que dio en el clavo. Me dijo ‘esto se va a ir a mundial’ y se ha ido a mundial.

Vamos, que solo nos queda ver al presidente de Estados Unidos bailando el Rakatá.

Sí, de hecho, me han etiquetado algunos influencers de Nueva York, tengo ganas ya de que nos llamen los medios de allí y de Latinoamérica, que nos llamen y nos digan ‘oye, Rakatá, que nos ha encantado aquí en este país’. Estoy deseándolo.

Muchos ya te conocían por Gipsy Kings, ¿qué te aportó ese programa?

Me aportó mucha visibilidad, me aportó conocer a gente nueva como es el equipo de Gipsy Kings que para mí son una familia. Yo al principio no estaba muy decidido de ir a grabar, pero me dijeron que me gustaría. Mucha gente dice ‘es un guion’. Gipsy Kings te pregunta cuál es el proyecto que quieres hacer, empiezan a grabarlo y lo que hacen es sacar partido de todo lo que tú hagas. Además, para mí fue algo genial porque antes me conocía el público joven, pero al yo salir en Gipsy Kings me conocían los hijos, los padres, las abuelas, las tías, porque la pantalla del programa es una pantalla muy grande y doy gracias a Dios de haber pasado por ese reality. Me entró el gusanillo y estoy abierto y buscando la forma de entrar en un Gran Hermano o un Supervivientes porque me apetece. Me veo con fuerzas de hacer un reality.

En ese sentido Omar Montes te habrá animado, ¿no?

Hombre, a mi hermano le he pedido consejo. Le he dicho, ‘hermano, yo quiero hacer esto, esto y esto’ y Omar me ha marcado las pautas y me ha dicho ‘hermano, para hacer esto tienes que hacer así y si tú entras tienes que prepararte y mentalizarte’. Omar es mi hermano y cuando yo hablo un poco de música en televisión, al primero que llamo es a él.

¿Ahora qué?

Ahora viene, como dice la palabra de Dios, hay que sembrar para recoger. Yo llevo toda mi vida sembrando, ayudando a la gente, sin recibir nada a cambio porque yo respeto y amo el talento y si veo un chaval que tiene talento yo lo voy a apoyar y la verdad es que creo que es el momento de recoger. Este año post pandemia es el año en el que Original Elías tiene que recoger todo lo que ha sembrado junto con mis compañeros.