El espectacular posado en bañador de Lydia Bosch a los 57 años

Lydia Bosch se ha convertido en tendencia en las últimas semanas en repetidas ocasiones y no es para menos. La presentadora que triunfó en la televisión en los 90 quiere volver por la puerta grande en este 2021 y ya ha confirmado su participación en uno de los talent-shows que más va a dar que hablar la próxima temporada.

Porque será uno de los rostros que formen parte del casting final de Tu Cara Me Suena 9 junto a Agoney, Loles León, Los Morancos, David Fernández, Nia, Rasel, Eva Soriano y María Peláe. Sin fecha prevista de emisión por el momento promete convertirse en un éxito de audiencia de los viernes como viene siendo habitual hasta la fecha.

Pero Lydia Bosch no sólo se ha convertido en tendencia por su futuro papel en el show de Antena 3. A través de su perfil oficial en Instagram, la presentadora ha mostrado su increíble figura a sus 57 años.

Un espectacular posado que ha despertado miles de interacciones entre sus seguidores anónimos y vips. Los comentarios son de pura admiración hacia una mujer que siempre se ha mostrado de lo más natural como ha demostrado con su último bañador.

"Compartiendo visera para protegernos del sol" publicaba Lydia Bosch junto a la fotografía que ha corrido como la pólvora en las redes. Los emojis de corazones y fuego se han multiplicado así como los comentarios de "Top", "Tipazo", "Bellezón", "Cañón" (también "cañona") o "Estáis guapísimas!!! Deja algo de sol para los demás 😂😂😂😂 cuídate 😘❤️".

Y eso es precisamente lo que está haciendo: cuidándose. Y mucho más después de confirmar que padecía cáncer de piel: "Hola querida familia, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo. Es un tipo de cáncer de piel pero aunque la palabra en un principio asuste mucho , NO es un cáncer peligroso (NO AFECTA A NINGÚN ÓRGANO VITAL) como puede ser el MELANOMA. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo".

Así que nada de exponerse al sol sin protección solar como explicó en su publicación: "El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al SOL. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto".