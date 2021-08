Verdeliss anuncia que está embarazada de su octavo hijo

La última gran sorpresa en el mundo de las influencers ha llegado de la mano de Verdeliss que ha anunciado que está esperando, nada más y nada menos que, ¡a su octavo hijo! “La tripita empezará a asomar y prefiero evitar especulaciones: Ya es público, ¡¡¡ESTOY EMBARAZADA!!!”, expresaba la exconcursante de Gran Hermano VIP ante su más de un millón de seguidores en Instagram.

Con varias fotografías en las que sale junto a su marido Aritz, Verdeliss ha mostrado a todos sus followers un test de embarazo con el que confirmaba la noticia de que un nuevo bebé aterrizará próximamente en su familia. “Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no, guardar el secreto. ¡Esta vez, todo ha sido tan diferente!”, comenzaba a confesar la influencer justo antes de proceder a explicar el debate al que ha tenido que hacer frente durante las últimas semanas.

“Me he debatido entre proclamar a los 4 vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia…donde solo existía cariño e ilusión compartida (gracias a toda nuestra familia y amigos por ser tan “confidenciales” jeje). Donde si nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño. Pero en el fondo, esa dualidad no es justa. Porque no hay nada más bonito que una vida gestada desde el deseo de una pareja, de un ser humano recibido en un hogar repleto de amor”, explicaba Verdeliss.

Verdeliss pide perdón a los seguidores que ya sospechaban sobre su embarazo

“Pido disculpas a toda esa comunidad de buen corazón…me siento un poco “infiel”. Muchos ya empezabais a sospechar por mi cambio en redes sociales, por esa creciente hermeticidad hacia mi familia, pero también con mi vida personal. Ojalá lo entendáis…si algo he aprendido de este mundo, es que puede ser cruel hasta con lo más bello”, escribía haciendo una reflexión sobre la dualidad de ser un personaje público y altamente expuesto en redes sociales y, por otro lado, querer guardar parte de su propia intimidad en el ámbito más privado.

Verdeliss, que ya es mamá de Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider, Anne y Miren, de esta última compartió el vídeo del parto en marzo de 2019 y fue todo un fenómeno en redes, ha explicado la felicidad que han sentido todos al saber que un nuevo hermanito o hermanita está al llegar.

Por supuesto, la noticia de que Verdeliss está embarazada ha causado todo un revuelo (y mucha sorpresa) también entre muchos rostros conocidos de Mediaset como Carlota Corredera, así como otras influencers muy famosas en nuestro país como Paula Gonu. Todos se han apurado a felicitar a Verdeliss y a su marido, deseándole un feliz embarazo.

¡Desde LOS40 le damos nuestra enhorabuena!