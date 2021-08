The Weeknd, Bad Bunny, The Black Eyed Peas y Cali y El Dandee inauguran agosto con sus nuevas canciones

Aunque buena parte del mundo siga paralizado por vacaciones, la música no descansa ni cuando el resto sí lo hace. Un viernes más, tus artistas preferidos llegan para actualizar el radar de novedades con propuestas de lo más fresquitas para el verano.

La pasada semana tuvimos de protagonistas en los estrenos de la semana a Billie Eilish, Melendi, Blas Cantó con Echosmith, Alfred García o Danny Ocean entre muchxs otrxs. Así que ponemos el contador a cero y desvelamos cuáles son las grandes novedades de esta próxima semana en lo que a música se refiere.

Viernes 6 de agosto

The Weeknd - Take My Breath. Después de muchos días de espera y de ponernos los dientes largos con sus distintos anticipos, ya está aquí lo nuevo del artista cuyo nombre real es Abel Tesfaye. The Weeknd deja atrás la etapa After Hours, aunque sigue fiel a los ritmos disco ochenteros que lo han convertido en uno de los artistas más conocidos en el mundo entero. Y como él mismo dice: ya está aquí el nuevo amanecer del cantante.

Aventura, Bad Bunny - Volví. ¡El puertorriqueño vuelve por todo lo alto! Y ya lo deja claro desde el título de esta nueva apuesta junto a un nombre que quizás no te suene por sí solo, pero seguro que cambia la cosa con sus componentes: Lenny, Max, Henry y Romeo Santos. Una alianza de altura que va a hacer las delicias de todos los amantes de la música urbana sin ninguna duda, aprovechando el gran momento que vive Bad Bunny en lo profesional.

The Black Eyed Peas, Sawettie, Lele Pons - HIT IT. Después de Translation, el viraje hacia lo urbano de Black Eyed Peas queda confirmado una vez más con este nuevo 'hit', como ya dice su nombre. Lele Pons es la encargada de recoger el testigo de artistas como J Balvin, Ozuna o Shakira, y pone el sabor latino a lo último de will.i.am y los suyos. Por su parte, la rapera norteamericana Sawettie aparece también para dar flow a una canción con la que uno de los grupos musicales más importantes de los últimos tiempos quiere dejar claro que siguen en la brecha, y mejor que nunca.

Cali y El Dandee, Boza - Por Ella. Los hermanos Rengifo siguen fieles al sonido que los hizo conocidos hace ya una década y cuentan esta vez con el autor del éxito Hecha Pa' Mí en su última apuesta. Otra canción que llega dispuesta a hacernos bailar en las semanas que quedan de verano, solx o acompañadx, que eso es lo de menos.

Anuel AA, Chris Jedi - Los De Siempre. ¡Real hasta la muerte! Anuel AA cambia el dembow por los sonidos del hip-hop en este nuevo tema junto al puertorriqueño Chris Jedi, conocido por trabajar con artistas de la talla de Daddy Yankee o Cardi B. Por supuesto, nos encanta el giro que ha dado su música en él.

Martin Garrix, G-Eazy, Sasha Alex Sloan - Love Runs Out. El productor neerlandés viene de tocar el cielo (una vez más) con su colaboración con Bono y The Edge de U2, que puso banda sonora a la última Eurocopa de fútbol. Y no conforme con ello, nos trae un nuevo éxito con sonido algo más suave. Para ello se ha unido al rapero G-Eazy y a la cantautora estadounidense Sasha Alex Sloan, que ya había trabajado previamente con otros DJs como David Guetta o Kygo. Una nueva demostración de que la electrónica también puede servir para tocarnos el corazoncito.

Marmi - La Llamada. Es posible que en estos días vuelvas a escuchar su nombre por haberse cumplido la profecía de otro de sus temas: "soy como el Barça sin Messi". Pero también lo oirás por su nuevo lanzamiento, con el que vuelve a dar el toque más rockero a nuestra playlist. El creador de Tu Foto Del DNI junto a Aitana sigue siendo una de las grandes revelaciones musicales del último año en nuestro país.

Natti Natasha - Noches En Miami. ¡Auténtica revolución en el sonido de la dominicana! La artista deja aparcados los ritmos más urbanos para crear un temazo pop que a muchxs han recordado a sus inicios musicales. Con esta canción nos lleva de viaje nocturno a una de las mecas para todo artista latino que se precie.



Tony Bennett, Lady Gaga - I Get A Kick Out Of You. Pocas veces hemos visto cómo se unían dos leyendas de la música cuyos sonidos, a priori, no tienen nada que ver. Pero esta vez ha ocurrido y lo hará en forma de todo un disco: Love For Sale. Este sencillo solo es el primer avance del gran trabajo que ha unido al crooner y a la cantante de pop.

Otros artistas que también han lanzado nuevas canciones en este viernes son Nea y SHY Martin con No Regrets, FINNEAS con A Concert Six Months From Now, Nio García con Tus Poses, Chema Rivas con Ley De Atracción, Wisin y Los Legendarios con Playita, Adam Levine con Good Mood, Omar Montes y JC El Diamante con Beba Qué Quieres Que Haga o Becky Hill y Ella Eyre con Business.