7 artistas cuya edad te sorprenderá (para mejor o para peor)

El paso del tiempo es inevitable y lleva a que los nuevos personajes públicos que van apareciendo sean, a nuestros ojos, cada vez más jóvenes. O esa es la impresión que nos puede dar, claro, porque la realidad es que el mundo de la música siempre ha estado lleno de veinteañeros.

Aunque tener entre 20 y 30 años es, para muchas personas, estar en la flor de la vida (bueno, y si se tiene alguno más también), la realidad es que para crear buenas canciones no es ni mucho menos obligatorio entrar dentro de ese rango. Mientras que algunos artistas han conseguido triunfar siendo tan solo unos adolescentes, otros revalidan su éxito año tras año y acumulan décadas de música en lo más alto de las listas.

Te traemos 7 ejemplos de músicos con un gran éxito en la actualidad que están fuera de esa horquilla de edad. Como si de un participante de El concurso del año se tratase, ¿conseguirás, al menos, acercarte a los años exactos que tiene cada unx?

Olivia Rodrigo / Imagen cedida por Universal Music

A pesar de su nombre hispano (Olivia Isabel Rodrigo, para ser exactos), ella es californiana. Quien conozca su trabajo anterior al éxito musical como protagonista de la serie inspirada en la mítica película High School Musical, como mínimo, intuirá que su aparición en este ránking será por su corta edad.

Y así es: la autora de Drivers license y Good 4 u ha cumplido recientemente los 18 años, aunque en su país le faltan otros 3 para alcanzar la mayoría de edad. Aun así, aprovechó que en Estados Unidos es legal ponerse al volante desde los 16 para sacarse el carné de conducir y que esto inspirase el primero de sus pelotazos.

The Kid Laroi / Daniel Prakopcyk / Sony Music

El creador del éxito Without you se ha convertido en otro de los artistas revelación de los últimos meses. Llega desde Sydney, al otro lado del globo, y lanzó su primer sencillo Blessings en el año 2018. Eso sí, que no te engañe el toque chill de su mayor éxito hasta ahora, porque lo suyo es sobre todo el hip hop.

Actualmente The Kid Laroi tiene tan solo 17 años: es de 2003, como Olivia, y ya a su edad puede presumir de haber trabajado con la mismísima Miley Cyrus. Un hito que solo los más grandes pueden conseguir.

David Guetta / MTV / Getty Images

Otro artista de los que no necesitan presentación. El DJ francés acumula horas y horas de vuelo en la música: aunque no fue realmente reconocido a nivel mainstream hasta la publicación de When love takes over (junto a Kelly Rowland) y su participación en la producción del pelotazo I gotta feeling de Black Eyed Peas, ambos en 2009, la carrera de Guetta se remonta muchos años atrás.

Tantos, que su veteranía la demuestra hasta en su edad: 53 años. Eso sí, muy bien llevados: ¿quién lo iba a decir sin conocerlo de antemano?

Sia / Charles Norfleet / Getty

Si hablamos de David Guetta, tenemos que hablar casi por obligación de Sia. Juntos, el productor y la cantante australiana suman ya nada menos que 9 colaboraciones conjuntas, desde que se estrenasen en 2011 con la potentísima Titanium. Esa fue también la canción que nos permitió poner en el radar a Sia Furler, aunque al igual que su socio por excelencia, sus primeros proyectos musicales son anteriores.

La autora de Chandelier nació en diciembre de 1975, por lo que actualmente cuenta con 45 años. Otra veterana de la música a la que, sin embargo, nunca le flaquean las fuerzas, y tampoco en lo vocal.

Daddy Yankee / Telemundo / Getty

El 'padre' del reggaetón se ha ganado a pulso este apelativo, y no solo por su nombre artístico. El cantante puertorriqueño puede presumir de ser uno de los poquísimos artistas que ha sobrevivido al cambio de generación en la música urbana global. 17 añazos después de la publicación del mítico tema Gasolina, él sigue al pie del cañón creando éxitos que lideran las listas de todos los países de habla hispana.

Claro, si ese tema se publicó en 2004, ¿cuántos años tiene ahora Daddy Yankee? Pues los mismos que nuestra anterior protagonista: 45 años, por lo que efectivamente es todo un padrazo en el sonido urbano.

Tiësto / Ethan Miller / Getty

El productor neerlandés está viviendo uno de los mejores momentos de toda su carrera a raíz de la canción The Business. Con ella ha logrado su primer número 1 en LOS40 y multitud de reconocimientos por todo el planeta, pero no es ni de lejos el primer tema que Tiësto da a conocer.

Su año de nacimiento es 1969, por lo que cuenta con 52 años en la actualidad. ¡Y seguro que le quedan muchos más de carrera y más éxitos que regalarnos!

Billie Eilish / Kelia Anne MacCluskey / Universal Music

El ejemplo de la californiana es uno de los más conocidos, aunque no por ello iba a faltar en este ránking. La creadora de Happier than ever acaba de lanzar su disco más maduro hasta la fecha, y esto se debe en buena parte a que sus inicios en la música fueron de lo más precoces: solo tenía 14 años cuando conocimos su primera canción, Ocean eyes.

Billie aún puede seguir presumiendo de tener por delante toda la vida, ya que tiene actualmente 19 años. Eso sí, si algo le ha permitido su temprana incursión en la industria es conocer todos sus entresijos antes que nadie a su edad, algo de lo que habla muy bien en sus últimas canciones.