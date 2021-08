Este vídeo me suena: Skate de Silk Sonic vs. Rock Dj de Robbie Williams

Después de muchos meses de silencio, Silk Sonic presentó hace unos días el nuevo videoclip de su canción Skate. Un nuevo sencillo con el que continuaban presentando su nuevo álbum de estudio que está más cerca de lo que nos pensamos. An evening with Silk Sonic continúa maravillándonos después de Leave the door open y la cosa promete no terminar.

Porque con cada nuevo sencillo, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak se superan. Si su primera canción ya era una reivindicación de los sonidos soul y funk que han marcado sus vidas, este nuevo tema no se queda atrás. Y todo ello presentado con una propuesta audiovisual de lo más sugerente... pero que nos suena de algo.

¿Dónde habremos visto un videoclip en el que los protagonistas aparecieran rodeados de decenas de mujeres sugerentes sobre las cuatro ruedas de unos patines? Todo su flow, su buen rollo, su sensualidad y sus inspiradoras letras para disfrutar de la vida y el amor nos recuerdan muchísimo a Rock DJ de Robbie Williams.

Es cierto que el concepto final es algo diferente. Mientras Silk Sonic interpretan como banda la canción frente a sus instrumentos, el niño travieso del pop británico se colocaba en el centro de un harén de patinadoras que disfrutaban de la música de un dj sin hacerle demasiado caso.

No cabe duda de que en el vídeo de Skate, Bruno Mars y Anderson .Paak son el centro de atención de las mujeres patinadoras desde el primer minuto dando vida con su coreografía a todas y cada una de las notas de una de las canciones que va a marcar este verano.

Música, patines, sonidos sugerentes, mucha sensualidad, fiesta, bailes, coreografías y ganas de pasárselo bien son otros ingredientes que ambos vídeos comparten, tanto Skate de Silk Sonic como Rock dj de Robbie Williams.

No cabe duda de que las similitudes entre ambos están a la vista pero: ¿se habrán inspirado en el británico o en aquellas máginas noches de soul train en el que decenas de patinadoras copaban la televisión con sus patines y sus vestidos sugerentes?

Silk Sonic es un proyecto que nace de la amistad de ambos artistas. Cabe resaltar que .Paak fue el encargado de abrir los shows de Mars en el 2017 con su gira 24k Magic. Además, ambos participaron en el álbum It´s About Time de Chic en el 2018.