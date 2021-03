El divertido ofrecimiento de Bruno Mars para actuar en los Grammy 2021 con Silk Sonic

Bruno Mars 'se ha pasado' internet. Y no exageramos. Nadie podría esperar que una estrella de talla mundial como el hawaiano se sacara de la manga una petición para actuar en la ceremonia de los Premios Grammy 2021 que se celebran este domingo 14 de marzo.

Bueno humor y mucho morro el del solista quien junto a Anderson .Paak acaba de formar el supergrupo Silk Sonic cuya canción Leave the door open ya está sonando en todo el mundo. Sería un estreno por todo lo alto para este nuevo dúo que ha sido una de las sorpresas más gratas de este 2021.

"Queridos Grammys, Si pueden hacer un hueco en su corazón para que dos músicos en paro puedan actuar en su show, lo agradeceríamos realmente. Acabamos de lanzar una canción y podríamos aprovechar la promoción de este momento. Nos jugamos mucho en esta grabación (y en el juego de los Pelicans la próxima semana, pero esa es otra historia). No hemos podido actuar durante un tiempo y simplemente queremos cantar. Enviaremos una cinta con la audición y nos haremos tantos tests covid como sea necesario. Prometo que no seremos un extra. Realmente queremos actuar otra vez. Espero que consideren esta propuesta y nos den la oportunidad de brilar. Con amor, Silk Sonic" escribía Bruno Mars en su perfil oficial en redes sociales.

Un humor muy similar al que usó para entrar en el debate por la polémica de la ausencia de nominaciones de The Weeknd: "Si no lanzas música, no puedes perder ningún Grammy". Una frase en la que quedaba claro su malestar por haber sido minusvalorado también en anteriores entregas.

Ahora solo queda por saber la respuesta de la organización de los Premios Grammy 2021 que hace unos días desvelaban el cartel de actuaciones. Un listado de intérpretes que incluye a Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, Harry Styles, Roddy Ricch, Bad Bunny, Cardi B, Doja Cat, Post Malone, Chris Martin, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Mickey Guyton, Haim, Brittanny Howard, Mirando Lambert, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris y Megan Thee Stallion. Desafortunadamente no se ha confirmado a Beyoncé entre ellos como era la voluntad de la organización.

El próximo 14 de marzo el Convention Center de Los Ángeles se vestirá de gala para vivir una nueva edición de estos prestigiosos premios de la industria musical estadounidense. Esperemos que tengan un sitio en su corazón para estos dos músicos en paro...