Ibai Llanos da explicaciones sobre su cena en casa de Messi: “Yo no sabía a dónde iba”

En un momento en que la salida de Leo Messi del FC Barcelona acapara todos los titulares, se ha colado otro nombre de lleno en la trama: el de Ibai Llanos. El streamer ha demostrado su gran devoción por la estrella argentina del fútbol durante todo este tiempo, en especial cuando tuvo la oportunidad de coincidir con él en un evento a finales de 2019 y la vergüenza le llevó a no saludarle de la manera más adecuada.

Desde entonces, Ibai y Messi se han acordado el uno del otro en multitud de ocasiones, llegando incluso a hablar en televisión del momento que ambos habían protagonizado. Con ello, lxs fans del de Bilbao deseaban que algún día pudiese 'sellar la paz' con el astro, aunque lo que seguro que tampoco imaginaban es que ese día llegaría de la manera en que lo ha hecho: por sorpresa y en el momento menos esperado de todos, cuando Leo se está despidiendo del que ha sido su club durante tantos años.

El verdadero culpable del encuentro no es otro que el Kun Agüero. Según ha explicado Ibai, el también futbolista argentino había quedado con el streamer para cenar, un día antes de que saltase la noticia del final de Messi en el Barça. Allí tuvieron la oportunidad de hablar con él a través de videollamada, sin ni siquiera sospechar lo que iba a ocurrir pocas horas después. "Yo sé que Messi me conocía pero yo nunca le he molestado", confesaba, refiriéndose al momento de su 'no saludo'.

No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho

pic.twitter.com/u2JEZ0cv7O — Ibai (@IbaiLlanos) December 11, 2019

"Creía que estaba yendo a un restaurante a cenar"

Al día siguiente, el Kun quiso volver a repetir plan con el vasco y le propuso nuevamente ir a cenar juntos. Por supuesto, Ibai no sospechaba nada de lo que iba a pasar después, y más sabiendo ya sobre la marcha de Messi. "Llegamos a un sitio... ¡Tres o cuatro paparazzis! Y digo: ¿qué está pasando aquí? Ahí lo entendí todo: el Kun nos ha traído a su casa, la prensa lo sabe y han venido a preguntarle qué piensa de lo de Messi", dijo sobre las imágenes en las que aparece de copiloto en el coche de Agüero.

El streamer insiste: "¡Yo no sabía a dónde iba! ¡Yo para mí estaba yendo a un restaurante a cenar!" Creyendo todavía que el Kun le había llevado al "mejor restaurante de Barcelona", como él mismo le dijo, Ibai solo pensaba en la cantidad de comida que iba a probar. "Parece el típico restaurante privado que no sale ni en Google y que solo conocen los futbolistas", decía Ibai al darse cuenta de que habían llegado a un lugar privado y alejado de la población.

Así conocí a Messi. Espero que ahora comprendáis muchas cosas. pic.twitter.com/4kMg1KHzNy — Ibai (@IbaiLlanos) August 8, 2021

"Me está dando un infarto"

Todavía con Ibai pensando en la cena, aparece la madre de Agüero para decirle que eso solo lo iba a vivir "una vez en la vida", lo que desconcertó al bilbaíno todavía más si cabe. "¿Qué croquetas tienen que poner aquí?", se preguntaba. Fue ahí cuando por fin lo supo todo: "Bajo dos escaleras y veo a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de los Chicago Bulls. Y yo: espérate un segundo que me está dando un infarto".

hoy si nos hemos dado la mano pic.twitter.com/rDCzimBuCx — Ibai (@IbaiLlanos) August 7, 2021

De esta manera (aún más surrealista que la anterior) se produjo el ansiado reencuentro entre ambos, y que dejó como prueba una fotografía que, según contó también el streamer a través de Twitch, fue petición expresa del propio Messi antes de que se marchasen sus invitadxs (entre lxs que estaban Shakira, Jordi Alba o Sergio Busquets). Ibai reconoció de nuevo sentir cierta vergüenza al hablar con el astro argentino, y más en un momento tan duro para él como el que está viviendo actualmente en lo profesional. "Hoy sí nos hemos dado la mano", ironizaba en sus redes.

¿Será la última vez que se produzca un encuentro así, o habrá más sorpresas como esta?